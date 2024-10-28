В Новосибирске названы самые необычные вакансии октября

Posted 28 октября, 02:43
Published 28 октября, 02:43
Modified 28 октября, 02:45
Updated 28 октября, 02:45
Новосибирцы могут устроиться альпинистом-снегометателем. Правда, придется уехать в командировку в Москву на всю зиму. За чистку снега готовы платить от 100 до 250 тысяч рублей.
Не менее необычной вакансией стала работа «иконописца». Здесь необходимо уметь расписывать иконы в определенных стилях, рассказывает сервис hh.ru. В этой профессии будет сдельная оплата.
Кроме того, в октябре с разными зарплатными предложениями искали вокалиста, набивщика подушек, гарпунщика, конструктора одежды. Хорошие деньги предлагают и пенсионерам в определенных вакансиях.