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Posted 28 октября, 02:43

Published 28 октября, 02:43

Modified 28 октября, 02:45

Updated 28 октября, 02:45

Кому готовы платить хорошую зарплату?

В Новосибирске названы самые необычные вакансии октября

28 октября 2024, 02:43
Фото: 1MI
Кому готовы платить хорошую зарплату?
Самые редкие и нетипичные вакансии узнали аналитики в Новосибирской области.

Новосибирцы могут устроиться альпинистом-снегометателем. Правда, придется уехать в командировку в Москву на всю зиму. За чистку снега готовы платить от 100 до 250 тысяч рублей.

Не менее необычной вакансией стала работа «иконописца». Здесь необходимо уметь расписывать иконы в определенных стилях, рассказывает сервис hh.ru. В этой профессии будет сдельная оплата.

Кроме того, в октябре с разными зарплатными предложениями искали вокалиста, набивщика подушек, гарпунщика, конструктора одежды. Хорошие деньги предлагают и пенсионерам в определенных вакансиях.

Вакансии с зарплатой в 150 тысяч нашли в Новосибирске — кому платят больше всего
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Работа#Деньги#Зарплата#Вакансии
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