В Новосибирске три моста пришлось ремонтировать по гарантии

Каждый слой покрытия путепроводов имеет свой срок службы: от года до восьми лет. Верхнее покрытие и водоотвод должны служить четыре года, а защитные и выравнивающие слои — шесть лет. Сроки, по данным заказчика, не выдержали даже первый год эксплуатации, что вызвало серьёзные вопросы к качеству проведённых работ.