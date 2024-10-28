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Posted 28 октября, 12:58

Published 28 октября, 12:58

Modified 28 октября, 12:58

Updated 28 октября, 12:58

Ремонт Октябрьского моста

В Новосибирске три моста пришлось ремонтировать по гарантии

28 октября 2024, 12:58
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Ремонт Октябрьского моста
Новосибирские власти отчитались о ремонте трех автодорожных путепроводов на Советском шоссе, восстановленных в 2023 году, но уже прошедших проверку на прочность морозами и распутицей. После весенне-летних обследований специалисты выявили существенные дефекты.

Согласно данным МКУ «Гормост», под гарантийный ремонт попали участки между улицами Ватутина и развязкой на Петухова, отремонтированные ООО СУ «Сибстрой» и ООО «Эллипс». Были замечены такие повреждения, как износ асфальтобетонного покрытия, протечки через деформационные швы и локальные разрушения лакокрасочного покрытия.

Подрядчик ООО «Эллипс» успел завершить ремонт на участке рядом с улицей Ватутина. Однако на оставшихся двух мостах, вблизи остановки «Мебельная фабрика» и завода «Винап», работы ООО СУ «Сибстрой» остались недоделанными. Это заставило городские власти обратиться в суд, который вынес решение в пользу заказчика. Теперь служба судебных приставов займётся понуждением подрядчика к исполнению его обязательств.

Весной и летом 2024 года специалисты зафиксировали следующие дефекты:

  • Износ поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия.
  • Протечки через деформационные швы.
  • Разрушение материала на переходных зонах, выполненных из эластобетона.
  • Нарушения целостности лакокрасочного покрытия на пролетных строениях.

Каждый слой покрытия путепроводов имеет свой срок службы: от года до восьми лет. Верхнее покрытие и водоотвод должны служить четыре года, а защитные и выравнивающие слои — шесть лет. Сроки, по данным заказчика, не выдержали даже первый год эксплуатации, что вызвало серьёзные вопросы к качеству проведённых работ.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Подрядчики#Дефекты#Гарантия
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