В Новосибирске три моста пришлось ремонтировать по гарантии

Posted 28 октября, 12:58
Published 28 октября, 12:58
Modified 28 октября, 12:58
Updated 28 октября, 12:58
Согласно данным МКУ «Гормост», под гарантийный ремонт попали участки между улицами Ватутина и развязкой на Петухова, отремонтированные ООО СУ «Сибстрой» и ООО «Эллипс». Были замечены такие повреждения, как износ асфальтобетонного покрытия, протечки через деформационные швы и локальные разрушения лакокрасочного покрытия.
Подрядчик ООО «Эллипс» успел завершить ремонт на участке рядом с улицей Ватутина. Однако на оставшихся двух мостах, вблизи остановки «Мебельная фабрика» и завода «Винап», работы ООО СУ «Сибстрой» остались недоделанными. Это заставило городские власти обратиться в суд, который вынес решение в пользу заказчика. Теперь служба судебных приставов займётся понуждением подрядчика к исполнению его обязательств.
Весной и летом 2024 года специалисты зафиксировали следующие дефекты:
Каждый слой покрытия путепроводов имеет свой срок службы: от года до восьми лет. Верхнее покрытие и водоотвод должны служить четыре года, а защитные и выравнивающие слои — шесть лет. Сроки, по данным заказчика, не выдержали даже первый год эксплуатации, что вызвало серьёзные вопросы к качеству проведённых работ.