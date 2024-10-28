В Новосибирске возобновили движение трамваев на улице Мира

Posted 28 октября, 11:58
Published 28 октября, 11:58
Modified 28 октября, 12:00
Updated 28 октября, 12:00
Процесс модернизации трамвайных путей на улице Мира начался еще в июле, и к 10 августа планировалось полностью завершить работы. Однако срок несколько раз откладывался из-за необходимости дополнительных согласований, что вызвало недовольство жителей. В середине октября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил ускорить работы и выпустить трамваи к 20 октября, однако движение восстановили только 28 октября.
Помимо перекладки путей, ремонт включал обновление дорожного покрытия и тротуаров. Планы реконструкции затрагивают и будущий сезон: в 2025 году, после естественной усадки грунта, трамвайные пути будут выровнены с проезжей частью, а на остановках установят «венские платформы» — своеобразное новшество для города. Эти платформы возвышаются на 15 см над дорогой, что помогает снизить скорость проезжающих машин в местах посадки пассажиров, делая их пребывание на остановке более безопасным.