В Новосибирске возобновили движение трамваев на улице Мира

Помимо перекладки путей, ремонт включал обновление дорожного покрытия и тротуаров. Планы реконструкции затрагивают и будущий сезон: в 2025 году, после естественной усадки грунта, трамвайные пути будут выровнены с проезжей частью, а на остановках установят «венские платформы» — своеобразное новшество для города. Эти платформы возвышаются на 15 см над дорогой, что помогает снизить скорость проезжающих машин в местах посадки пассажиров, делая их пребывание на остановке более безопасным.