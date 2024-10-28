atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 11:58

Published 28 октября, 11:58

Modified 28 октября, 12:00

Updated 28 октября, 12:00

Улица Мира в Новосибирске

В Новосибирске возобновили движение трамваев на улице Мира

28 октября 2024, 11:58
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Улица Мира в Новосибирске
Трамваи маршрута №10 начали курсировать по обновленным рельсам. Местные жители, долго ожидавшие завершения ремонта, отметили улучшения: на новых рельсах движение стало ровнее и мягче, а вагоны, по их словам, выглядят более современно.

Процесс модернизации трамвайных путей на улице Мира начался еще в июле, и к 10 августа планировалось полностью завершить работы. Однако срок несколько раз откладывался из-за необходимости дополнительных согласований, что вызвало недовольство жителей. В середине октября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил ускорить работы и выпустить трамваи к 20 октября, однако движение восстановили только 28 октября.

Помимо перекладки путей, ремонт включал обновление дорожного покрытия и тротуаров. Планы реконструкции затрагивают и будущий сезон: в 2025 году, после естественной усадки грунта, трамвайные пути будут выровнены с проезжей частью, а на остановках установят «венские платформы» — своеобразное новшество для города. Эти платформы возвышаются на 15 см над дорогой, что помогает снизить скорость проезжающих машин в местах посадки пассажиров, делая их пребывание на остановке более безопасным.

«Пятилетку за 4 года»: вы ни за что не вспомните эти лозунги из СССР — тест
Узнать подробнее
Читайте также:
«Пятилетку за 4 года»: вы ни за что не вспомните эти лозунги из СССР — тестЯ знаю, где это! Угадайте место в Новосибирске по одному фото — тест для внимательныхНазвана причина пропажи новых трамваев с улиц Новосибирска
#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Трамвай#Модернизация#Транспортная инфраструктура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика