В Новосибирске запустили опрос о будущем парка «Усть-Тула»

Posted 28 октября, 09:58
Published 28 октября, 09:58
Modified 28 октября, 10:00
Updated 28 октября, 10:00
Инициативная группа новосибирцев организовала интернет-опрос о том, чем предпочитают горожане заниматься на территории Бугринского леса и как видят благоустройство этой территории в рамках создания парка «Усть-Тула».
Необходимость такого исследования объясняется тем, что несмотря на две публичные презентации концепции парка, в ходе которых ее авторы вели диалог с жителями, не все пожелания были учтены, сообщила редакции одна из лидеров инициативной группы Олеся Гречко. По мнению активистки, если в опросе примут участие тысячи горожан, то результаты его будут достаточно репрезентативны. Их передадут проектировщикам.
«Они неоднократно говорили, что готовы вносить изменения в дизайн-проект. Поэтому мы надеемся, что с помощью этого опроса мы сможем учесть интересы новосибирцев в полной мере. При этом на встрече было сказано, что непосредственно концепция уже меняться не будет», — говорит Олеся Гречко.
Участникам опроса предлагается рассказать, как часто они бывают в пойменном лесу на левом берегу Оби и что обычно там делают, какие проблемы существуют на этой территории и чего им там не хватает. Можно высказаться об основных элементах благоустройства, предложенных в дизайн-проекте, и парк какого формата лучше реализовать на базе Бугринского леса.
Согласно концепции, одобренной властями, на территории Бугринского леса, между парком «Арена» и Бугринском мостом, должен появиться развлекательный парк с различными площадками, от экстрим-зоны до макета древнего острога в натуральную величину. Однако многие местные жители считают, что следует уменьшить вмешательство в зеленую зону, максимально сохранив природный ландшафт.