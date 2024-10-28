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Posted 28 октября, 09:58

Published 28 октября, 09:58

Modified 28 октября, 10:00

Updated 28 октября, 10:00

Вдоль берега Оби расположен практически нетронутый природный уголок

В Новосибирске запустили опрос о будущем парка «Усть-Тула»

28 октября 2024, 09:58
Фото: бугринский-лес-нск.рф
Вдоль берега Оби расположен практически нетронутый природный уголок
Активисты хотят выяснить, какой хотят видеть территорию Бугринского леса горожане, а позже передать эту информацию проектировщикам.

Инициативная группа новосибирцев организовала интернет-опрос о том, чем предпочитают горожане заниматься на территории Бугринского леса и как видят благоустройство этой территории в рамках создания парка «Усть-Тула».

Необходимость такого исследования объясняется тем, что несмотря на две публичные презентации концепции парка, в ходе которых ее авторы вели диалог с жителями, не все пожелания были учтены, сообщила редакции одна из лидеров инициативной группы Олеся Гречко. По мнению активистки, если в опросе примут участие тысячи горожан, то результаты его будут достаточно репрезентативны. Их передадут проектировщикам.

«Они неоднократно говорили, что готовы вносить изменения в дизайн-проект. Поэтому мы надеемся, что с помощью этого опроса мы сможем учесть интересы новосибирцев в полной мере. При этом на встрече было сказано, что непосредственно концепция уже меняться не будет», — говорит Олеся Гречко.

Участникам опроса предлагается рассказать, как часто они бывают в пойменном лесу на левом берегу Оби и что обычно там делают, какие проблемы существуют на этой территории и чего им там не хватает. Можно высказаться об основных элементах благоустройства, предложенных в дизайн-проекте, и парк какого формата лучше реализовать на базе Бугринского леса.

Согласно концепции, одобренной властями, на территории Бугринского леса, между парком «Арена» и Бугринском мостом, должен появиться развлекательный парк с различными площадками, от экстрим-зоны до макета древнего острога в натуральную величину. Однако многие местные жители считают, что следует уменьшить вмешательство в зеленую зону, максимально сохранив природный ландшафт.

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#Новосибирск#Парк#Опрос#Бугринский лес#Усть-Тула
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