В Новосибирске запустили опрос о будущем парка «Усть-Тула»

Участникам опроса предлагается рассказать, как часто они бывают в пойменном лесу на левом берегу Оби и что обычно там делают, какие проблемы существуют на этой территории и чего им там не хватает. Можно высказаться об основных элементах благоустройства, предложенных в дизайн-проекте, и парк какого формата лучше реализовать на базе Бугринского леса.