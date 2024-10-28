В Новосибирске жители Хилка жалуются на разрушенный ограничитель для фур

А так как Администрация Ленинского района не торопится восстановить ограничитель, то местные жители даже начали подозревать, что движение на территории бывшего дисбата кому-то выгодно. Кроме того, мигранты агрессивно реагируют на попытки провести фото и видеосъемку. Они кидаются и угрожают физической расправой.