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Posted 28 октября, 08:15

Published 28 октября, 08:15

Modified 28 октября, 08:17

Updated 28 октября, 08:17

В Новосибирске жители Хилка жалуются на разрушенный ограничитель для фур

В Новосибирске жители Хилка жалуются на разрушенный ограничитель для фур

28 октября 2024, 08:15
Фото: со страницы «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО» в социальной сети «ВКонтакте»
В Новосибирске жители Хилка жалуются на разрушенный ограничитель для фур
20 октября на улице Малыгина водитель грузовика снес ограничитель для фур, местная администрация пообещала все восстановить, но пока ограничитель так и не отремонтировали, сообщают жители.

Жители Хилокского жилмассива вновь страдают от бесконечной череды грузовиков. Общественники называют снос ограничителя диверсией и призывают все заинтересованные стороны — прокуратуру, администрацию Ленинского района, Госавтоинспекцию навести на улице Малыгина порядок. Поскольку жители вынуждены дышать выхлопными газами от большегрузных автомобилей.

Люди жалуются, что спустя неделю после инцидента, никто не торопится восстановить ограничитель.

Отмечается, что вопрос находится на контроле прокуратуры Новосибирской области. Однако не смотря на это большегрузы продолжают ездить под запрещающий знак.

А так как Администрация Ленинского района не торопится восстановить ограничитель, то местные жители даже начали подозревать, что движение на территории бывшего дисбата кому-то выгодно. Кроме того, мигранты агрессивно реагируют на попытки провести фото и видеосъемку. Они кидаются и угрожают физической расправой.

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#Анатолий Якимов#Общество#Транспорт#Происшествия#Прокуратура#Хилокский рынок#Ленинский район
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