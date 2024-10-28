В Новосибирской области полиция проверит осквернение могил участников СВО

Posted 28 октября, 11:49
Published 28 октября, 11:49
Modified 28 октября, 11:51
Updated 28 октября, 11:51
По словам очевидцев, пришедших навестить своих родственников, на месте были обнаружены спиленные кресты, разбросанные флаги и повредженные памятники. Особое внимание, по их словам, было уделено захоронениям, связанным с участниками СВО. Родственники погибших утверждают, что это было целенаправленное вмешательство, так как на крестах видны следы от ножовки.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия для осмотра территории и сбора улик. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личностей, причастных к преступлению.