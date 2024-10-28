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Posted 28 октября, 11:49

Published 28 октября, 11:49

Modified 28 октября, 11:51

Updated 28 октября, 11:51

Кладбище в Новосибирской области

В Новосибирской области полиция проверит осквернение могил участников СВО

28 октября 2024, 11:49
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Кладбище в Новосибирской области
В Новосибирской области полиция расследует инцидент с осквернением могил, в том числе участников специальной военной операции (СВО), на кладбище в селе Гусиный Брод.

По словам очевидцев, пришедших навестить своих родственников, на месте были обнаружены спиленные кресты, разбросанные флаги и повредженные памятники. Особое внимание, по их словам, было уделено захоронениям, связанным с участниками СВО. Родственники погибших утверждают, что это было целенаправленное вмешательство, так как на крестах видны следы от ножовки.

Разгромленные могилыРазгромленные могилы
Разгромленные могилы. Фото: Вести Новосибирск

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия для осмотра территории и сбора улик. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личностей, причастных к преступлению.

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