В Новосибирской области полиция проверит осквернение могил участников СВО

По словам очевидцев, пришедших навестить своих родственников, на месте были обнаружены спиленные кресты, разбросанные флаги и повредженные памятники. Особое внимание, по их словам, было уделено захоронениям, связанным с участниками СВО. Родственники погибших утверждают, что это было целенаправленное вмешательство, так как на крестах видны следы от ножовки.