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Posted 28 октября, 02:46

Published 28 октября, 02:46

Modified 28 октября, 02:48

Updated 28 октября, 02:48

Суд продолжится

В Новосибирской области пройдет новый суд по делу Наташи Матюхиной

28 октября 2024, 02:46
Фото: Изображение Midjourney
Суд продолжится
В Новосибирской области продолжают разбираться в деле убитой Наташи Матюхиной 14 лет назад: 28 октября пройдет очередной суд.

Трагедия произошла в 2010 году в селе Яркуль. Там таинственно пропала 14-летняя Наташа Матюхина, которая возвращалась с дискотеки. Было возбуждено дело об ее убийстве. Тело девочки до сих пор не найдено.

По версии следствия, ее могли убить бывшие полицейские. Предполагается, что один из них был пьяным за рулем и сбил девочку, а второй помогал скрыть следы преступления. Свою вину правоохранители отрицают.

Родители Наташи уверены, что в селе про убийство знали многие жители, но молчали из-за страха. Также семья девочки пожелала подозреваемым испытать те же чувства, которые они переживали после трагедии. Очередное заседание пройдет 28 октября.

Дело об убийстве Наташи Матюхиной все-таки дошло до суда в Новосибирске
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