В Новосибирской области пройдет новый суд по делу Наташи Матюхиной

Posted 28 октября, 02:46
Published 28 октября, 02:46
Modified 28 октября, 02:48
Updated 28 октября, 02:48
Трагедия произошла в 2010 году в селе Яркуль. Там таинственно пропала 14-летняя Наташа Матюхина, которая возвращалась с дискотеки. Было возбуждено дело об ее убийстве. Тело девочки до сих пор не найдено.
По версии следствия, ее могли убить бывшие полицейские. Предполагается, что один из них был пьяным за рулем и сбил девочку, а второй помогал скрыть следы преступления. Свою вину правоохранители отрицают.
Родители Наташи уверены, что в селе про убийство знали многие жители, но молчали из-за страха. Также семья девочки пожелала подозреваемым испытать те же чувства, которые они переживали после трагедии. Очередное заседание пройдет 28 октября.