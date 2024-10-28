В России начинается шестидневная рабочая неделя — почему

Такая загруженность возникла из-за переноса выходного на 30 апреля, когда мы отдыхали на майские праздники. И теперь, чтобы компенсировать этот выходной, суббота, 2 ноября, будет рабочей, хотя и сокращенной на один час. К счастью, впереди ожидают выходные: 3 ноября, воскресенье, и 4 ноября, понедельник, в честь праздника Дня народного единства.