В России начинается шестидневная рабочая неделя — почему

Posted 27 октября, 21:57
Published 27 октября, 21:57
Modified 27 октября, 21:57
Updated 27 октября, 21:57
Такая загруженность возникла из-за переноса выходного на 30 апреля, когда мы отдыхали на майские праздники. И теперь, чтобы компенсировать этот выходной, суббота, 2 ноября, будет рабочей, хотя и сокращенной на один час. К счастью, впереди ожидают выходные: 3 ноября, воскресенье, и 4 ноября, понедельник, в честь праздника Дня народного единства.
4 ноября в России отмечают День народного единства — праздник, посвящённый событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Этот день символизирует силу национального единства и гордость за свою страну.
Ноябрь включает 21 рабочий день и 9 выходных при стандартной пятидневной рабочей неделе. Выходными дни будут следующие:
Для тех, кто планирует отпуск, ноябрь может оказаться не самым выгодным месяцем: из-за небольшого количества рабочих дней отпускные будут меньше.