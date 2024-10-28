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Posted 27 октября, 21:57

Published 27 октября, 21:57

Modified 27 октября, 21:57

Updated 27 октября, 21:57

Календарь на осень

В России начинается шестидневная рабочая неделя — почему

27 октября 2024, 21:57
Фото: 1MI
Календарь на осень

Длинная рабочая неделя начинается в Новосибирской области

Наступающая неделя обещает быть непростой: с 28 октября по 2 ноября россиянам предстоит шестидневный трудовой марафон.

Такая загруженность возникла из-за переноса выходного на 30 апреля, когда мы отдыхали на майские праздники. И теперь, чтобы компенсировать этот выходной, суббота, 2 ноября, будет рабочей, хотя и сокращенной на один час. К счастью, впереди ожидают выходные: 3 ноября, воскресенье, и 4 ноября, понедельник, в честь праздника Дня народного единства.

Что за праздник — День народного единства

4 ноября в России отмечают День народного единства — праздник, посвящённый событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Этот день символизирует силу национального единства и гордость за свою страну.

Производственный календарь на ноябрь

Ноябрь включает 21 рабочий день и 9 выходных при стандартной пятидневной рабочей неделе. Выходными дни будут следующие:

  • 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник);
  • 9 и 10 ноября;
  • 16 и 17 ноября;
  • 23 и 24 ноября;
  • 30 ноября.
Календарь выходныхКалендарь выходных
Календарь выходных. Фото: atas.info

Для тех, кто планирует отпуск, ноябрь может оказаться не самым выгодным месяцем: из-за небольшого количества рабочих дней отпускные будут меньше.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Россия#Отдых#Выходные#День народного единства#Праздники
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