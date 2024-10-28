WhatsApp* не работает — что известно о сбое

Posted 28 октября, 06:57
Published 28 октября, 06:57
Modified 28 октября, 06:59
Updated 28 октября, 06:59
На неполадки в работе WhatsApp* жалуются россияне. Больше всего со сбоями столкнулись жители Москвы, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. В Новосибирской области тоже есть жалобы, но всего 2%. Читатели Atas.info говорят, что у них не работает веб-версия приложения.
Самые частые неполадки сервиса WhatsApp* за последние сутки связаны со сбоем мобильного приложения (53%) и сайта (23%), по данным downdetector. У пользователей не отправляются сообщения и не загружаются медиа.
Данные сайта Сбой.рф. свидетельствуют о том, что проблемы начались с 6 утра, а пик был в 9 часов. Пока сервисы еще наблюдают сбои.
*принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.