WhatsApp* не работает — что известно о сбое

На неполадки в работе WhatsApp* жалуются россияне. Больше всего со сбоями столкнулись жители Москвы, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. В Новосибирской области тоже есть жалобы, но всего 2%. Читатели Atas.info говорят, что у них не работает веб-версия приложения.