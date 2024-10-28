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Posted 28 октября, 06:57

Published 28 октября, 06:57

Modified 28 октября, 06:59

Updated 28 октября, 06:59

Не работает сайт

WhatsApp* не работает — что известно о сбое

28 октября 2024, 06:57
Фото: 1MI
Не работает сайт

WhatsApp* перестал работать у жителей Новосибирской области

Днем 28 октября у пользователей WhatsApp* возникли проблемы с работой приложения и сайта, о чем информируют читатели Atas.info.

На неполадки в работе WhatsApp* жалуются россияне. Больше всего со сбоями столкнулись жители Москвы, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. В Новосибирской области тоже есть жалобы, но всего 2%. Читатели Atas.info говорят, что у них не работает веб-версия приложения.

Фото: downdetector

Самые частые неполадки сервиса WhatsApp* за последние сутки связаны со сбоем мобильного приложения (53%) и сайта (23%), по данным downdetector. У пользователей не отправляются сообщения и не загружаются медиа.

Данные сайта Сбой.рф. свидетельствуют о том, что проблемы начались с 6 утра, а пик был в 9 часов. Пока сервисы еще наблюдают сбои.

*принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Приложения#WhatsApp#Телефон#Сбой#Сайт
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