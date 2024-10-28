Я знаю, где это! Угадайте место в Новосибирске по одному фото — тест для внимательных

Posted 28 октября, 08:38
Published 28 октября, 08:38
Modified 28 октября, 08:58
Updated 28 октября, 08:58
Испытайте свои знания, ответив на вопросы нашего теста. Будь то скрытые уголки, известные улицы или знаменитые здания — давайте посмотрим, насколько вы внимательны к деталям. Присоединяйтесь и узнайте, настоящий ли вы знаток своего города.
До сих пор считаете, что вы настоящий новосибирец? Давайте проверим, как хорошо вы знаете места нашего города.
Много ли еще вы знаете о Новосибирске? Ранее мы публиковали тест с самыми необычными арт-объектами города — угадайте их все.