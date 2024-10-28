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Posted 28 октября, 08:38

Published 28 октября, 08:38

Modified 28 октября, 08:58

Updated 28 октября, 08:58

Красный проспект в Новосибирске

Я знаю, где это! Угадайте место в Новосибирске по одному фото — тест для внимательных

28 октября 2024, 08:38
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Красный проспект в Новосибирске
Новосибирск — город пестрый, насыщенный постройками разных эпох. Проверьте, сможете ли вы угадать всего 10 локаций, которые мы загадали на фото.

Испытайте свои знания, ответив на вопросы нашего теста. Будь то скрытые уголки, известные улицы или знаменитые здания — давайте посмотрим, насколько вы внимательны к деталям. Присоединяйтесь и узнайте, настоящий ли вы знаток своего города.

Сможете угадать, где находятся эти 10 мест в Новосибирске?
Тест

До сих пор считаете, что вы настоящий новосибирец? Давайте проверим, как хорошо вы знаете места нашего города.

Много ли еще вы знаете о Новосибирске? Ранее мы публиковали тест с самыми необычными арт-объектами города — угадайте их все.

Где эта улица, где этот дом? Тест для настоящих новосибирцев — проверьте себя
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#Алина Гурицкая#Общество#Город#Тесты#Новосибирск#Здания#Локации#Угадайка
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