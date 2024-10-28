Юный музыкант из Новосибирской области дошел до финала шоу «Ты Супер!»

Posted 28 октября, 01:31
Published 28 октября, 01:31
Modified 28 октября, 01:34
Updated 28 октября, 01:34
Завершился восьмой сезон шоу «Ты супер!». Финал прошел 27 октября, где стали известны победители и проигравшие. В этой телепрограмме участвуют дети, у которых нет родителей.
Одним из конкурсантов был Ренат Тулеуов из Карасука Новосибирской области. Мальчику 14 лет и у него отличные вокальные данные. Он прошел пять отборочных туров и три полуфинала. В последней части за первое место боролись 13 участников. Ренату не удалось занять лидерские места. Победительницей стала Полина Ласточкина.
Сам сибиряк исполнял песню на стихи Роберта Рождественского «Эхо любви». Жюри отметило, что парня ждет большое будущее. Его пригласили на «Новую волну». Каждый из участников получил ежемесячные стипендии до своего совершеннолетия.