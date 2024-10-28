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Posted 28 октября, 01:31

Published 28 октября, 01:31

Modified 28 октября, 01:34

Updated 28 октября, 01:34

Новосибирец не стал победителем

Юный музыкант из Новосибирской области дошел до финала шоу «Ты Супер!»

28 октября 2024, 01:31
Фото: кадр из программы «Ты супер» / НТВ
Новосибирец не стал победителем
В музыкальном шоу принимал участие школьник из Новосибирской области: мальчику не удалось завоевать первое место, что показали в эфире НТВ.

Завершился восьмой сезон шоу «Ты супер!». Финал прошел 27 октября, где стали известны победители и проигравшие. В этой телепрограмме участвуют дети, у которых нет родителей.

Одним из конкурсантов был Ренат Тулеуов из Карасука Новосибирской области. Мальчику 14 лет и у него отличные вокальные данные. Он прошел пять отборочных туров и три полуфинала. В последней части за первое место боролись 13 участников. Ренату не удалось занять лидерские места. Победительницей стала Полина Ласточкина.

Сам сибиряк исполнял песню на стихи Роберта Рождественского «Эхо любви». Жюри отметило, что парня ждет большое будущее. Его пригласили на «Новую волну». Каждый из участников получил ежемесячные стипендии до своего совершеннолетия.

Видео: кадр из программы «Ты супер» / НТВ. Новосибирец не стал победителем
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