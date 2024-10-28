Юный музыкант из Новосибирской области дошел до финала шоу «Ты Супер!»

Одним из конкурсантов был Ренат Тулеуов из Карасука Новосибирской области. Мальчику 14 лет и у него отличные вокальные данные. Он прошел пять отборочных туров и три полуфинала. В последней части за первое место боролись 13 участников. Ренату не удалось занять лидерские места. Победительницей стала Полина Ласточкина.