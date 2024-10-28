Жительница Новосибирска пожаловалась на насилие со стороны сталкера

Posted 28 октября, 05:38
Published 28 октября, 05:38
Modified 28 октября, 05:40
Updated 28 октября, 05:40
Сибирячка встречалась с Михаилом (имя изменено) семь лет. Они познакомились в Алтайском крае и переехали в Новосибирск. Парень оказался настоящим абьюзером.
Он был ревнивцем и контролером, не пускающим свою девушку даже гулять. Когда Оксана (имя изменено) узнала об изменах, то приняла решение расстаться. Тут Михаил показал свое истинное лицо.
По словам девушки, он начал ее преследовать, выбивать двери на съемной квартире, надоедать звонками на рабочий телефон, а потом и вовсе выяснилось, что он взял кредит в миллион рублей на имя Оксаны. Правда, полиция это мошенничеством не посчитала.
Однажды в ее квартиру постучался ее бывший. Там он совершил действия «сексуального характера», по факту этого возбуждено дело, пишет «Прецедент». Оксана боится за свою жизнь и мечтает освободиться от вечного сталкерства.