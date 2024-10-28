atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 05:38

Published 28 октября, 05:38

Modified 28 октября, 05:40

Updated 28 октября, 05:40

На девушку напал бывший

Жительница Новосибирска пожаловалась на насилие со стороны сталкера

28 октября 2024, 05:38
Фото: 1MI
На девушку напал бывший
В Новосибирске бывший парень девушки преследует ее после расставания, о чем рассказала сама жертва насилия.

Сибирячка встречалась с Михаилом (имя изменено) семь лет. Они познакомились в Алтайском крае и переехали в Новосибирск. Парень оказался настоящим абьюзером.

Он был ревнивцем и контролером, не пускающим свою девушку даже гулять. Когда Оксана (имя изменено) узнала об изменах, то приняла решение расстаться. Тут Михаил показал свое истинное лицо.

По словам девушки, он начал ее преследовать, выбивать двери на съемной квартире, надоедать звонками на рабочий телефон, а потом и вовсе выяснилось, что он взял кредит в миллион рублей на имя Оксаны. Правда, полиция это мошенничеством не посчитала.

Однажды в ее квартиру постучался ее бывший. Там он совершил действия «сексуального характера», по факту этого возбуждено дело, пишет «Прецедент». Оксана боится за свою жизнь и мечтает освободиться от вечного сталкерства.

Скуфы, штрихи и тюбики: что скрывается за оскорбительным интернет-сленгом про мужчин
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирца 14 лет абьюзила жена — откровенная история экс-супругаЖенщина из Новосибирска обвинила бывшего возлюбленного в преследовании
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Отношения#Преследование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика