Жительница Новосибирска пожаловалась на насилие со стороны сталкера

По словам девушки, он начал ее преследовать, выбивать двери на съемной квартире, надоедать звонками на рабочий телефон, а потом и вовсе выяснилось, что он взял кредит в миллион рублей на имя Оксаны. Правда, полиция это мошенничеством не посчитала.