Андрей Клюзов — все: чем запомнится министр регполитики Новосибирской области

1 ноября 2022 года министра региональной политики Новосибирской области Игоря Яковлева сменил «варяг» — уроженец Алтайского края Андрей Клюзов. По итогам 2022 года чиновник возглавил рейтинг эффективности политтехнологов Сибири. Аналитики предполагали, что заместитель губернатора по внутренней политики будет координировать избирательную кампанию по выборам главы региона. Голосование проходило в течение трех дней с 8 по 10 сентября. Также при участии Андрея Клюзова изменилась система управления Новосибирска. Анатолий Локоть ушел в отставку, а в апреле текущего года депутаты избрали мэром Максима Кудрявцева.