Андрей Клюзов — все: чем запомнится министр регполитики Новосибирской области

Posted 29 октября, 09:02
Published 29 октября, 09:02
Modified 29 октября, 09:04
Updated 29 октября, 09:04
1 ноября 2022 года министра региональной политики Новосибирской области Игоря Яковлева сменил «варяг» — уроженец Алтайского края Андрей Клюзов. По итогам 2022 года чиновник возглавил рейтинг эффективности политтехнологов Сибири. Аналитики предполагали, что заместитель губернатора по внутренней политики будет координировать избирательную кампанию по выборам главы региона. Голосование проходило в течение трех дней с 8 по 10 сентября. Также при участии Андрея Клюзова изменилась система управления Новосибирска. Анатолий Локоть ушел в отставку, а в апреле текущего года депутаты избрали мэром Максима Кудрявцева.
Известно, что Андрей Клюзов до 2010 года работал консультантом аналитического управления администрации Алтайского края. Затем он возглавил исполком краевого отделения политической партии «Единая Россия». В 2012 году он переехал в Москву, где возглавил департамент избирательных технологий Центрального исполкома партии.
В 2015 году чиновник курировал выборы в Законодательное собрание Новосибирской области и Совет депутатов города Новосибирска. А в 2016-м — выборы депутатов Государственной думы на территории Сибирского федерального округа.
После этого до 2018 года он вернулся к руководству исполкома партии «Единая Россия» в Алтайском крае. После победы Виктора Томенко на губернаторских выборах он покинул регион, переехав в Республику Алтай, где возглавил исполком «ЕР». Осенью 2019 года губернатором Республики Алтай стал Олег Хорохордин.
18 октября 2023 года Андрей Клюзов вошел в состав правительства Новосибирской области.
15 февраля 2024 года стало известно, что Андрей Травников предложил кандидатуру заместителя губернатора по внутренней политики в состав комиссии по выборам мэра Новосибирска вместе еще с тремя чиновниками.
В середине октября министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов выступил с докладом на Президиуме Совета муниципальных образований региона. Он рассказал о деятельности министерства. В частности о развитии военно-патриотического воспитания, содействии волонтерским организациям и инициативным группам, которые помогают участникам СВО.
О том, что Андрей Клюзов покидает свой пост и переходит на работу в администрацию президента.