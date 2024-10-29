atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 12:11

Published 29 октября, 12:11

Modified 29 октября, 12:18

Updated 29 октября, 12:18

Женщина погибла

Бастрыкин потребовал возбудить дело после гибели беременной в ДТП в Новосибирске

29 октября 2024, 12:11
Фото: ГАИ. Женщина погибла
В Новосибирске поручено возбудить дело после смертельного ДТП с троллейбусом, сообщает СКР.

Утром 28 октября в Новосибирске была сбита женщина. Она переходила дорогу по пешеходному переходу с четырехлетним ребенком. В моменте ее сбил троллейбус. За рулем сидела пенсионерка.

Мать чудом спасла мальчика, оттолкнув его. Сибирячка погибла. Ее смерть стала настоящим резонансом. Прокуратура организовала проверку.

Глава СК Александр Бастрыкин тоже узнал о гибели женщины, к тому же беременной на 7-м месяце. Он поручил местному Следкому возбудить дело и представить доклад с результатами расследования.

В Новосибирске беременная женщина спасла ребенка при ДТП ценой своей жизни
Узнать подробнее
Читайте также:
Вскрылись подробности смертельного ДТП с новосибирским троллейбусомТроллейбус насмерть сбил пешехода в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Смерть#Уголовное дело#Александр Бастрыкин#18+
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика