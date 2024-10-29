Бастрыкин потребовал возбудить дело после гибели беременной в ДТП в Новосибирске

Posted 29 октября, 12:11
Published 29 октября, 12:11
Modified 29 октября, 12:18
Updated 29 октября, 12:18
Утром 28 октября в Новосибирске была сбита женщина. Она переходила дорогу по пешеходному переходу с четырехлетним ребенком. В моменте ее сбил троллейбус. За рулем сидела пенсионерка.
Мать чудом спасла мальчика, оттолкнув его. Сибирячка погибла. Ее смерть стала настоящим резонансом. Прокуратура организовала проверку.
Глава СК Александр Бастрыкин тоже узнал о гибели женщины, к тому же беременной на 7-м месяце. Он поручил местному Следкому возбудить дело и представить доклад с результатами расследования.