Блогер Дава из Новосибирска трогательно поздравил маму и показал архивное фото

Posted 29 октября, 11:26
Published 29 октября, 11:26
Modified 29 октября, 11:28
Updated 29 октября, 11:28
Мама Давида Манукяна — Анна, празднует 55-летие. Знаменитый сын поздравил ее с днем рождения:
«У моего самого дорого человека день рождения, мамуля, родная, поздравляю тебя с этим важным днем», — написал новосибирец.
Блогер поблагодарил родительницу за жизнь. Также телезвезда показал архивный снимок. На нем изображен сам Дава, которому не больше 10 лет и его молодая мама.
Милое фото набрало сотни лайков. Подписчики репера с удовольствием поздравляют женщину с ее праздником. Ранее Давид позвал замуж певицу Мари Краймбрери, с которой он начал встречаться после Ольги Бузовой.