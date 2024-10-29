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Posted 29 октября, 11:26

Published 29 октября, 11:26

Modified 29 октября, 11:28

Updated 29 октября, 11:28

Давид и его мама

Блогер Дава из Новосибирска трогательно поздравил маму и показал архивное фото

29 октября 2024, 11:26
Фото: DAVA/«Вконтакте». Давид и его мама
Блогер Давид Манукян трогательно поздравил свою маму с днем рождения, о чем он написал в соцсетях.

Мама Давида Манукяна — Анна, празднует 55-летие. Знаменитый сын поздравил ее с днем рождения:

«У моего самого дорого человека день рождения, мамуля, родная, поздравляю тебя с этим важным днем», — написал новосибирец.

Блогер поблагодарил родительницу за жизнь. Также телезвезда показал архивный снимок. На нем изображен сам Дава, которому не больше 10 лет и его молодая мама.

Милое фото набрало сотни лайков. Подписчики репера с удовольствием поздравляют женщину с ее праздником. Ранее Давид позвал замуж певицу Мари Краймбрери, с которой он начал встречаться после Ольги Бузовой.

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