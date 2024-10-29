Депутат из Новосибирска призвал не пускать в Россию семьи мигрантов

Новосибирский депутат Ростислав Антонов поддержал эти изменения, назвав их шагом в верном направлении, но отметил, что для контроля миграции в стране этого недостаточно. По его мнению, существующая система выдачи патентов мигрантам недостаточно эффективна, что приводит к налоговым потерям и затрудняет контроль за нахождением иностранцев в стране, сообщает Infopro54.