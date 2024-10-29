Депутат из Новосибирска призвал не пускать в Россию семьи мигрантов

Posted 29 октября, 08:34
Published 29 октября, 08:34
Modified 29 октября, 08:36
Updated 29 октября, 08:36
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что среди изменений, которые вступят в силу с 7 ноября, — использование геномной регистрации для идентификации иностранцев, единообразный перевод их фамилий и возможность для правительства проводить эксперименты с новыми правилами въезда.
Новосибирский депутат Ростислав Антонов поддержал эти изменения, назвав их шагом в верном направлении, но отметил, что для контроля миграции в стране этого недостаточно. По его мнению, существующая система выдачи патентов мигрантам недостаточно эффективна, что приводит к налоговым потерям и затрудняет контроль за нахождением иностранцев в стране, сообщает Infopro54.
Антонов предложил ограничить въезд семей мигрантов и обязать трудовых мигрантов приезжать только по контракту, заключенному на родине, с обеспечением их проживания и медобслуживания за счет работодателя. Он считает, что необходимо ужесточить требования для тех, кто претендует на гражданство, включая обязательное знание русского языка и принятие российских законов.