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Posted 29 октября, 08:34

Published 29 октября, 08:34

Modified 29 октября, 08:36

Updated 29 октября, 08:36

Депутат Ростислав Антонов

Депутат из Новосибирска призвал не пускать в Россию семьи мигрантов

29 октября 2024, 08:34
Фото: Страница VK. Депутат Ростислав Антонов
С 7 ноября в России вступят в силу новые правила въезда мигрантов, а также требования к получению гражданства. Новосибирский депутат Ростислав Антонов заявил, что правила въезда в страну должны быть жестче.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что среди изменений, которые вступят в силу с 7 ноября, — использование геномной регистрации для идентификации иностранцев, единообразный перевод их фамилий и возможность для правительства проводить эксперименты с новыми правилами въезда.

Новосибирский депутат Ростислав Антонов поддержал эти изменения, назвав их шагом в верном направлении, но отметил, что для контроля миграции в стране этого недостаточно. По его мнению, существующая система выдачи патентов мигрантам недостаточно эффективна, что приводит к налоговым потерям и затрудняет контроль за нахождением иностранцев в стране, сообщает Infopro54.

Антонов предложил ограничить въезд семей мигрантов и обязать трудовых мигрантов приезжать только по контракту, заключенному на родине, с обеспечением их проживания и медобслуживания за счет работодателя. Он считает, что необходимо ужесточить требования для тех, кто претендует на гражданство, включая обязательное знание русского языка и принятие российских законов.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Депутат#Ростислав Антонов#Миграция#Мигрант#Законодательство
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