Духовный лидер мусульман Новосибирской области отправился на СВО

Визит Сулейманова направлен на духовную поддержку, укрепление веры и проведение просветительских бесед для тех, кто нуждается в этом на передовой. Перед вылетом из Толмачево Сулейманов выразил надежду, что его присутствие сможет принести утешение и уверенность бойцам, сообщает VN.ru.