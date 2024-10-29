Духовный лидер мусульман Новосибирской области отправился на СВО

Posted 29 октября, 07:42
Published 29 октября, 07:42
Modified 29 октября, 07:44
Updated 29 октября, 07:44
Визит Сулейманова направлен на духовную поддержку, укрепление веры и проведение просветительских бесед для тех, кто нуждается в этом на передовой. Перед вылетом из Толмачево Сулейманов выразил надежду, что его присутствие сможет принести утешение и уверенность бойцам, сообщает VN.ru.
Ранее в зону СВО отправился депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Дмитрий Курочкин вместе с общественником Андреем Фрунзе.