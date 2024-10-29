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Posted 29 октября, 07:42

Published 29 октября, 07:42

Modified 29 октября, 07:44

Updated 29 октября, 07:44

Рафаиль Сулейманов

Духовный лидер мусульман Новосибирской области отправился на СВО

29 октября 2024, 07:42
Фото: ДУМ РФ
Рафаиль Сулейманов
Глава Духовного управления мусульман Новосибирска и Новосибирской области Рафаиль Сулейманов отправился в зону проведения специальной военной операции.

Визит Сулейманова направлен на духовную поддержку, укрепление веры и проведение просветительских бесед для тех, кто нуждается в этом на передовой. Перед вылетом из Толмачево Сулейманов выразил надежду, что его присутствие сможет принести утешение и уверенность бойцам, сообщает VN.ru.

Ранее в зону СВО отправился депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Дмитрий Курочкин вместе с общественником Андреем Фрунзе.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Вера#Благотворительность#СВО#Мусульмане
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