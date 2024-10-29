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Posted 29 октября, 01:31

Published 29 октября, 01:31

Modified 29 октября, 01:33

Updated 29 октября, 01:33

Посетителей вывели на улицу

Эвакуация в новосибирском ТРК «Ройял Парк» — что известно

29 октября 2024, 01:31
Фото: 1MI
Посетителей вывели на улицу

В Новосибирске эвакуировали ТРК «Ройял Парк»

В Новосибирске был эвакуирован один из торговых центров, о чем сообщали очевидцы в соцсетях.

Все произошло под закрытие торгового комплекса 28 октября. После 21 часов был эвакуирован «Ройял Парк». Всем посетителям сказали срочно покинуть помещение и выйти на улицу.

«Соблюдайте спокойствие! Просьба всех покинуть помещение!» — с этими словами звучал сигнал тревоги.

Очевидцы передают, что на место приезжали Росгвардия и кинологи. Спустя час всех посетителей запустили обратно. Что было причиной массовой эвакуации, в МВД оперативно не уточнили. Ранее случался пожар в ТЦ «Сан-Сити».

Видео: АСТ-54.
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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Эвакуация#ТЦ#Ройял Парк
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