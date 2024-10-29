Эвакуация в новосибирском ТРК «Ройял Парк» — что известно

Posted 29 октября, 01:31
Published 29 октября, 01:31
Modified 29 октября, 01:33
Updated 29 октября, 01:33
Все произошло под закрытие торгового комплекса 28 октября. После 21 часов был эвакуирован «Ройял Парк». Всем посетителям сказали срочно покинуть помещение и выйти на улицу.
«Соблюдайте спокойствие! Просьба всех покинуть помещение!» — с этими словами звучал сигнал тревоги.
Очевидцы передают, что на место приезжали Росгвардия и кинологи. Спустя час всех посетителей запустили обратно. Что было причиной массовой эвакуации, в МВД оперативно не уточнили. Ранее случался пожар в ТЦ «Сан-Сити».