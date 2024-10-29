Как оформить инвалидность — жителям региона объяснили нюансы процедуры

Posted 29 октября, 05:42
Published 29 октября, 05:42
Modified 29 октября, 05:44
Updated 29 октября, 05:44
За неполные десять месяцев в Новосибирской области назначено 7,6 тысячи пенсий по инвалидности. Примечательно, заявителям не пришлось посещать клиентскую службу. Все было сделано дистанционно.
По словам руководителя регионального Отделения Социального фонда России Александра Терепы, получателям не нужно подавать в ведомство документы или заявления. Все решения принимаются по информации из Федерального реестра инвалидов.
Документы поступают из бюро медико-социальной экспертизы. За пять рабочих дней положенные пособия будут оформлены. Заявителя информируют о принятом решении через портал госуслуг или почтовым отправлением, если у него отсутствует учетная запись. Размер выплаты зависит от установленной степени нетрудоспособности.
Он добавил, что пенсии доставляют так же, как и ранее назначенные выплаты. Если же оформление произошло первично, то заявителю нужно определиться как будет доставляться пенсия: на дом или на карту банка. Нужно обратиться в ОСФР через учетную запись на госуслугах, в многофункциональных центрах или клиентской службе фонда.
Кроме того перерасчет пособий инвалидам в случае изменения группы и устанавливается ежемесячная денежная выплата или набор социальных услуг делаются также в автоматическом режиме.