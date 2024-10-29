Как оформить инвалидность — жителям региона объяснили нюансы процедуры

Он добавил, что пенсии доставляют так же, как и ранее назначенные выплаты. Если же оформление произошло первично, то заявителю нужно определиться как будет доставляться пенсия: на дом или на карту банка. Нужно обратиться в ОСФР через учетную запись на госуслугах, в многофункциональных центрах или клиентской службе фонда.