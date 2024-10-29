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Posted 29 октября, 08:03

Published 29 октября, 08:03

Modified 29 октября, 08:05

Updated 29 октября, 08:05

Образы к Хэллоуину

Клоун из «Оно» и Гаечка: какие костюмы массово скупают к Хэллоуину

29 октября 2024, 08:03
Фото: atas.info
Образы к Хэллоуину

Стало известно, что жители Новосибирска массово скупают к Хэллоуину

К Хэллоуину жители Новосибирска стали массово раскупать тематическую атрибутику. Разбираемся, какие товары стали самыми популярными.

Спрос на хэллоуинскую атрибутику в Новосибирской области в октябре 2024 года увеличился в четыре раза по сравнению с сентябрем, сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на «Авито».

Костюмированные образы

Яркий образ — основа хэллоуинского веселья, и в этом году на «Авито» можно найти костюмы на любой вкус и кошелек. Вот несколько популярных вариантов:

  • Героиня мультфильма: костюм любимого персонажа Гаечки из «Чип и Дейл» обойдется в 1 500 рублей. Этот образ станет отличным вариантом для тех, кто не стремится напугать гостей, а хочет показать оригинальность.
  • Классика хоррора: для тех, кто предпочитает жуткие наряды, в продаже есть костюм Пеннивайза из фильма «Оно» по Стивену Кингу. За реалистичный образ клоуна придется заплатить 3 500 рублей.
  • Вечная классика: в продаже также есть традиционный костюм ведьмы. Жительница Новосибирска предлагает его за 1 390 рублей. Черный наряд подойдет тем, кто предпочитает атмосферу мистики и мрачности.
Хэллоуинские костюмыХэллоуинские костюмы
Хэллоуинские костюмы. Фото: Avito

Декор для создания атмосферы

Чтобы дом выглядел по-настоящему таинственно и жутко, стоит уделить внимание декору. Хэллоуинские украшения создают ту самую атмосферу загадочной осени:

  • Гирлянды в хэллоуинском стиле: отличное дополнение для фотозоны или украшения комнаты. Стоимость 2,5-метровой гирлянды составляет 750 рублей.
  • Атмосферные свечи: свечи из натурального воска добавят уют и таинственность в обстановку. Эти свечи можно приобрести всего за 80 рублей за штуку.
  • Пиньята в стиле Хэллоуина: чтобы разнообразить вечеринку, можно использовать пиньяту — гости точно оценят эту идею. В Новосибирске тематические пиньяты можно купить за 600 рублей.
Хэллоуинский декорХэллоуинский декор
Хэллоуинский декор. Фото: Avito

Наборы для вечеринки

Для тех, кто не хочет искать декор по отдельности, существуют готовые наборы:

  • Тематический набор из 13 предметов: этот комплект включает костюмные аксессуары, настенные украшения и наклейки, которые добавят тематичности празднику. Стоимость набора — 999 рублей.
  • Украшения в «паучьем» стиле: за 1 500 рублей можно приобрести комплект декора, выполненного в тематике паутины и пауков. Этот набор создаст зловещую атмосферу и станет отличным фоном для фотографий.
Хэллоуинские наборыХэллоуинские наборы
Хэллоуинские наборы. Фото: Avito

Оригинальные подарки к Хэллоуину

Порадовать друзей и близких можно недорогими, но стильными подарками в хэллоуинском стиле:

  • Клубника в шоколаде: сладкоежкам можно подарить клубнику в шоколаде, украшенную в хэллоуинском стиле. Коробка из шести ягод стоит 800 рублей, а комплект с клубникой, бананом и шоколадным сердцем — 2 400 рублей.
  • Набор ручной работы: для любителей необычных подарков предлагается комплект с блокнотом, свечами и подсвечником. Этот тематический декор стоит 670 рублей и станет оригинальным и стильным презентом.

Ранее мы рассказывали о том, какие мероприятия пройдут в Новосибирске по случаю Хэллоуина. Изучили цены и афиши и выяснили, сколько и на что потратят деньги новосибирцы в этом году.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирская область#Праздник#Хэллоуин#Подарки#Сладости#Костюмы
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