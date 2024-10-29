Клоун из «Оно» и Гаечка: какие костюмы массово скупают к Хэллоуину

Posted 29 октября, 08:03
Published 29 октября, 08:03
Modified 29 октября, 08:05
Updated 29 октября, 08:05
Спрос на хэллоуинскую атрибутику в Новосибирской области в октябре 2024 года увеличился в четыре раза по сравнению с сентябрем, сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на «Авито».
Яркий образ — основа хэллоуинского веселья, и в этом году на «Авито» можно найти костюмы на любой вкус и кошелек. Вот несколько популярных вариантов:
Чтобы дом выглядел по-настоящему таинственно и жутко, стоит уделить внимание декору. Хэллоуинские украшения создают ту самую атмосферу загадочной осени:
Для тех, кто не хочет искать декор по отдельности, существуют готовые наборы:
Порадовать друзей и близких можно недорогими, но стильными подарками в хэллоуинском стиле:
Ранее мы рассказывали о том, какие мероприятия пройдут в Новосибирске по случаю Хэллоуина. Изучили цены и афиши и выяснили, сколько и на что потратят деньги новосибирцы в этом году.