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Posted 29 октября, 05:35

Published 29 октября, 05:35

Modified 29 октября, 05:37

Updated 29 октября, 05:37

Грибы еще есть в лесу

«Кубок эльфов» нашли грибники в лесу Новосибирска

29 октября 2024, 05:35
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Грибы еще есть в лесу
В Новосибирске грибники обнаружили необычный гриб, о чем поделились в соцсетях.

Гриб необычной формы нашли жители города. В народе его прозвали «кубком эльфов», а по-научному — лишайник «Кладония бахромчатая».

Он имеет весьма впечатляющий внешний вид. Название кубок он получил из-за своей формы в виде бокала с чешуйками. Растет гриб на деревьях. Употреблять в пищу его нельзя.

Грибники нашли его в районе Нижней Ельцовки и Первомайкой. Удивительно, что новосибирцы до сих пор продолжают находить грибы в лесу. Причем урожай несут домой целыми пакетами.

Фото: Ольга Лаврентьева. Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024
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