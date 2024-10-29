«Кубок эльфов» нашли грибники в лесу Новосибирска

Posted 29 октября, 05:35
Published 29 октября, 05:35
Modified 29 октября, 05:37
Updated 29 октября, 05:37
Гриб необычной формы нашли жители города. В народе его прозвали «кубком эльфов», а по-научному — лишайник «Кладония бахромчатая».
Он имеет весьма впечатляющий внешний вид. Название кубок он получил из-за своей формы в виде бокала с чешуйками. Растет гриб на деревьях. Употреблять в пищу его нельзя.
Грибники нашли его в районе Нижней Ельцовки и Первомайкой. Удивительно, что новосибирцы до сих пор продолжают находить грибы в лесу. Причем урожай несут домой целыми пакетами.