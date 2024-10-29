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Posted 29 октября, 05:25

Published 29 октября, 05:25

Modified 29 октября, 05:27

Updated 29 октября, 05:27

Квадроберов стало много в школах

Квадроберы добрались до школ Новосибирска — как реагируют учителя

29 октября 2024, 05:25
Фото: Изображение Midjourney
Квадроберов стало много в школах
Во всех новосибирских школах ведут беседы о квадробинге, сообщает мэрия.

Профилактические беседы с учениками ведут учителя на тему о квадробинге. Этим движением интересуются подростки. Дети переодеваются и ведут себя как животные, бегая на четвереньках.

Широко известно об этой субкультуре стало в 2024 году. Ходили споры, что это негативно влияет на детскую психику, однако есть и те, кто поддерживает школьников, не видя в этом увлечении ничего опасного.

В школах проводят тематические уроки, где поднимаются важные темы, затрагивающие молодежь, пишет «Прецедент». Такие темы преподносят для учеников 5-11 классов.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Школа#Квадроберы
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