Квадроберы добрались до школ Новосибирска — как реагируют учителя

Posted 29 октября, 05:25
Published 29 октября, 05:25
Modified 29 октября, 05:27
Updated 29 октября, 05:27
Профилактические беседы с учениками ведут учителя на тему о квадробинге. Этим движением интересуются подростки. Дети переодеваются и ведут себя как животные, бегая на четвереньках.
Широко известно об этой субкультуре стало в 2024 году. Ходили споры, что это негативно влияет на детскую психику, однако есть и те, кто поддерживает школьников, не видя в этом увлечении ничего опасного.
В школах проводят тематические уроки, где поднимаются важные темы, затрагивающие молодежь, пишет «Прецедент». Такие темы преподносят для учеников 5-11 классов.