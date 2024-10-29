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Posted 29 октября, 11:02

Published 29 октября, 11:02

Modified 29 октября, 11:04

Updated 29 октября, 11:04

Девочка погибла вместе с мамой

Лжегазовщики расплакались после выступления близких погибших в суде Новосибирска

29 октября 2024, 11:02
Фото: 1MI. Девочка погибла вместе с мамой
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Взрыв дома на ул. Линейной
В Новосибирске состоялось новое слушание по делу лжегазовщиков: родственники погибших выступили в суде.

Хлопок газа в доме на улице Линейной, 39 произошел в феврале 2023 года. В тот день под обломками разрушенных подъездов погибли 15 человек, а 11 пострадали. Был причинен ущерб на сотни миллионов.

В произошедшей трагедии обвинили Ирину Урбах и Евгений Кавуна — накануне они представлялись газовщиками и выполняли работы. На деле же к настоящим газовщикам они не имели никакого отношения. Разбирательства идут уже полтора года. Обвинение запросило для обвиняемых 10 лет колонии.

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На последнем судебном заседании родственники погибших выступили перед судьей. Бабушка погибшей двухлетней девочки вместе с матерью, заявила, что желает подсудимым самого сурового наказания. По ее словам, виновные пустили клан их семьи под откос, пишет КП-Новосибирск.

«Нам никто их не вернет, а вы живы! А мы ходим туда, на кладбище, и ребенок двухлетний смотрит на меня с памятника», — трогательную речь сказала родственница погибших.

Обвиняемые во время этой эмоциональной речи расплакались.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Суд#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной
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