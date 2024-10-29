Лжегазовщики расплакались после выступления близких погибших в суде Новосибирска

Posted 29 октября, 11:02
Published 29 октября, 11:02
Modified 29 октября, 11:04
Updated 29 октября, 11:04
Хлопок газа в доме на улице Линейной, 39 произошел в феврале 2023 года. В тот день под обломками разрушенных подъездов погибли 15 человек, а 11 пострадали. Был причинен ущерб на сотни миллионов.
В произошедшей трагедии обвинили Ирину Урбах и Евгений Кавуна — накануне они представлялись газовщиками и выполняли работы. На деле же к настоящим газовщикам они не имели никакого отношения. Разбирательства идут уже полтора года. Обвинение запросило для обвиняемых 10 лет колонии.
На последнем судебном заседании родственники погибших выступили перед судьей. Бабушка погибшей двухлетней девочки вместе с матерью, заявила, что желает подсудимым самого сурового наказания. По ее словам, виновные пустили клан их семьи под откос, пишет КП-Новосибирск.
«Нам никто их не вернет, а вы живы! А мы ходим туда, на кладбище, и ребенок двухлетний смотрит на меня с памятника», — трогательную речь сказала родственница погибших.
Обвиняемые во время этой эмоциональной речи расплакались.