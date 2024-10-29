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Posted 29 октября, 09:40

Published 29 октября, 09:40

Modified 29 октября, 09:42

Updated 29 октября, 09:42

Коммунальные ямы можно встретить в любом районе города

Мэр Новосибирска раскритиковал темпы устранения разрытий

29 октября 2024, 09:40
Фото: 1MI. Коммунальные ямы можно встретить в любом районе города
Если траншеи после ремонта труб будут ликвидировать с такой скоростью, как сейчас, что в зиму город войдет перекопанным, считает Максим Кудрявцев.

Всего с весны 2024 года было выдано 3884 разрешения на раскопки ради ремонта трубопроводов, из них на текущий момент закопали только 1813, за минувшую неделю ликвидировали 72 котлована, сообщил во вторник, 29 октября в ходе аппаратного совещания в муниципалитете глава городского департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Зайков.

«Такими темпами мы очень долго будем работу эту завершать, весь город перерыт, что вызывает абсолютные справедливые нарекания горожан», — возмутился мэр Максим Кудрявцев.

Мэр потребовал от профильного департамента ужесточить работу с подрядчиками и заставлять их устранять последствия ремонтных работ через суд.

Порой огромные ямы мешают людям даже зайти домой и они пробираются к подъезду с риском для жизни.

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#Новосибирск#Критика#Ямы#Разрытия#Коммуникации
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