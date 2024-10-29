Мэр Новосибирска раскритиковал темпы устранения разрытий

Всего с весны 2024 года было выдано 3884 разрешения на раскопки ради ремонта трубопроводов, из них на текущий момент закопали только 1813, за минувшую неделю ликвидировали 72 котлована, сообщил во вторник, 29 октября в ходе аппаратного совещания в муниципалитете глава городского департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Зайков.