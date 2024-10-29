Министр регполитики Новосибирской области уходит в отставку — в чем причина

Его новый пост — руководитель одного из департаментов управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, в том числе избирательных кампаний. О своем решении Клюзов сообщил в официальном Telegram-канале министерства, выразив благодарность коллегам и жителям Новосибирской области, с которыми ему удалось поработать за время своего пребывания на посту. Его последний рабочий день в Новосибирской области назначен на 2 ноября.