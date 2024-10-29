Министр регполитики Новосибирской области уходит в отставку — в чем причина

Posted 29 октября, 07:09
Published 29 октября, 07:09
Modified 29 октября, 07:11
Updated 29 октября, 07:11
Его новый пост — руководитель одного из департаментов управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, в том числе избирательных кампаний. О своем решении Клюзов сообщил в официальном Telegram-канале министерства, выразив благодарность коллегам и жителям Новосибирской области, с которыми ему удалось поработать за время своего пребывания на посту. Его последний рабочий день в Новосибирской области назначен на 2 ноября.
С момента своего назначения в декабре 2022 года Андрей Клюзов курировал целый ряд политических и общественных проектов. Он координировал избирательные кампании губернатора и президента в регионе, участвовал в преобразовании районов области, запуске военно-патриотической программы «Сибирь — территория мужества» и в открытии Дома общественных организаций. Среди других решений Клюзова на посту министра — отмена прямых выборов мэра Новосибирска.
Андрей Клюзов получил образование в Алтайском государственном университете по специальности «Социальная психология» и окончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы по направлению «Государственное и муниципальное управление», он работал на ключевых позициях в структурах «Единой России» и исполнял обязанности руководителя региональных предвыборных кампаний.