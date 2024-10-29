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Posted 29 октября, 07:09

Published 29 октября, 07:09

Modified 29 октября, 07:11

Updated 29 октября, 07:11

Андрей Клюзов

Министр регполитики Новосибирской области уходит в отставку — в чем причина

29 октября 2024, 07:09
Фото: Министерство региональной политики Новосибирской облсти
Андрей Клюзов

Министр регполитики Новосибирской области Клюзов уходит на работу к президенту

Министр региональной политики и заместитель председателя правительства Новосибирской области Андрей Клюзов переходит на работу в администрацию Президента Российской Федерации и покидает пост министра, о чем он сам сообщил в соцсетях.

Его новый пост — руководитель одного из департаментов управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, в том числе избирательных кампаний. О своем решении Клюзов сообщил в официальном Telegram-канале министерства, выразив благодарность коллегам и жителям Новосибирской области, с которыми ему удалось поработать за время своего пребывания на посту. Его последний рабочий день в Новосибирской области назначен на 2 ноября.

С момента своего назначения в декабре 2022 года Андрей Клюзов курировал целый ряд политических и общественных проектов. Он координировал избирательные кампании губернатора и президента в регионе, участвовал в преобразовании районов области, запуске военно-патриотической программы «Сибирь — территория мужества» и в открытии Дома общественных организаций. Среди других решений Клюзова на посту министра — отмена прямых выборов мэра Новосибирска.

Андрей Клюзов получил образование в Алтайском государственном университете по специальности «Социальная психология» и окончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы по направлению «Государственное и муниципальное управление», он работал на ключевых позициях в структурах «Единой России» и исполнял обязанности руководителя региональных предвыборных кампаний.

Кто такой Андрей Клюзов: что известно о новом министре региональной политики НСО
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#Алина Гурицкая#Политика#Новосибирская область#Единая Россия#Андрей Клюзов#Региональная политика
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