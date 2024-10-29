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Posted 29 октября, 10:44

Published 29 октября, 10:44

Modified 29 октября, 10:46

Updated 29 октября, 10:46

Зима становится все ближе

Мощный снегопад накроет Новосибирск

29 октября 2024, 10:44
Фото: 1MI. Зима становится все ближе

Жителей Новосибирска предупредили о гололеде и установлении снежного покрова

В ближайшие дни погода будет портиться, заявили в городском департаменте по ЧС.

Со среды, 30 октября, в Новосибирске ожидается гололед, а земля покроется снегом. О предстоящем похолодании на фоне усиления интенсивности осадков заявил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете глава департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.

По его словам, такой характер погоды установится до выходных, когда регион окажется в зоне теплого атмосферного фронта. Днем воздух может прогреться до +8 градусов тепла, и весь выпавший снег растает, констатировал Куценко.

На этом фоне новосибирцы массово жалуются на уже закрытые на зиму приемные колодцы ливневой канализации. Дождевая вода скапливается на проезжей части в огромные лужи.

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#Новосибирск#Погода#Мокрый снег#Гололед#Ливневки
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