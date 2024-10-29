Мощный снегопад накроет Новосибирск

Posted 29 октября, 10:44
Published 29 октября, 10:44
Modified 29 октября, 10:46
Updated 29 октября, 10:46
Со среды, 30 октября, в Новосибирске ожидается гололед, а земля покроется снегом. О предстоящем похолодании на фоне усиления интенсивности осадков заявил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете глава департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.
По его словам, такой характер погоды установится до выходных, когда регион окажется в зоне теплого атмосферного фронта. Днем воздух может прогреться до +8 градусов тепла, и весь выпавший снег растает, констатировал Куценко.
На этом фоне новосибирцы массово жалуются на уже закрытые на зиму приемные колодцы ливневой канализации. Дождевая вода скапливается на проезжей части в огромные лужи.