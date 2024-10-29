Не только для стирки: 12 способов использовать хозяйственное мыло для чистоты дома

Если бы нас спросили, какое чистящее средство является самым популярным на протяжении поколений, ответ скорее всего был бы один — мыло. Оно есть в каждом доме и считается наиболее практичным, гигиеничным и экологичным средством для домашних работ.

Хозяйственное мыло отличается от банного тем, что содержит в своем составе больше щелочи и меньше жирных кислот, что позволяет ему отлично выводить пятна. Современное промышленное производство значительно улучшило его характеристики за последние полстолетия, избавив от неприятного запаха и темно-коричневого цвета. При всем многообразии выбора эксперты «Контрольной закупки» советуют ориентироваться на темный цвет бруска, который говорит о натуральности мыла, а также обращать внимание на процент щелочи: 1 категория: 72%, самое лучшее соотношение;

2 категория: 70%, среднее;

3 категория: 65%, содержит больше щелочи и может раздражать кожу, но лучше справится с загрязнениями. Но знаете ли вы, для чего используют хозяйственное мыло? Оно может стать незаменимым средством, если вы вырабатываете в себе экономные бытовые привычки. 12 способов применения хозяйственного мыла в быту 1. Для мытья окон Мыло — отличный помощник для мытья стекол, особенно от загрязнений и отпечатков пальцев. Все, что вам нужно сделать, это хорошенько намылить воду,

помыть ею стекла и ополоснуть чистой водой. 2. Вместо средства для мытья посуды У мыла, которое является хорошей заменой жидкости для мытья посуды, есть одно важное преимущество — оно придает блеск. Тарелки и кружки будут сиять чистотой, однако не забудьте добавить пищевую соду в воду для полоскания, чтобы смыть остатки. Хозяйственное мыло для мойки посуды . Фото: Изображение Midjourney 3. Заменитель моющего средства для посудомоечной машины Хозяйственное мыло довольно хорошо работает в посудомоечной машине. Смешайте мыльную стружку с теплой водой в бутылке, дождитесь его полного растворения и залейте в емкость для моющих средств. 4. Аналог стирального порошка Если вы часто жалуетесь на то, что моющие средства не отстирывают одежду, пора попробовать хозяйственное мыло не менее 70%, которое гораздо более эффективнее справляется с пятнами. Добавьте в емкость для моющего средства или прямо в барабан половинку натертого брусочка и постирайте с ним белье. Оно хорошо удаляет пятна и может стать именно тем стиральным порошком, которое вы так долго искали. 5. Вместо пены для бритья Если у вас закончилась пена для бритья, вы можете использовать вместо него хозяйственное мыло 72%. Использование мыла вместо пены для бритья . Фото: Изображение Midjourney 6. Для расслабляющей ванночки для ног Добавьте немного мыла в горячую воду и дайте ногам отдохнуть в ней около 20 минут. Эта ванночка для ног, которую можно использовать практически вместо педикюра, очищает, дезинфицирует и очень успокаивает. 7. Для очистки кистей Кисти для макияжа могут накапливать бактерии, поэтому их необходимо часто мыть. Сначала промойте их под проточной водой, затем замочите на 10 минут в горячей мыльной воде и прополощите. 8. Для уборки квартиры В доме практически нет места, которое нельзя было бы очистить с помощью воды и мыла. В качестве универсального чистящего средства его можно использовать на любых поверхностях. Для сложных и въевшихся пятен можно приготовить смесь из воды, мыла и пищевой соды. Хорошо перемешайте все ингредиенты в бутылке и вы готовы бороться с пятнами. Мыло для уборки различных поверхностей . Фото: Изображение Midjourney 9. Мытье овощей и фруктов Как и уксус, мыло прекрасно справляется с пестицидами, которые накапливаются в кожуре продуктов. Достаточно замочить в мыльной воде овощи или фрукты, а потом ополоснуть их под проточной водой. 10. Защитное средство для растений Чтобы защитить комнатные растения от насекомых, нужно налить мыльную воду в пульверизатор и распылить ее на растения. Хозяйственное мыло для защиты растений от вредителей . Фото: Изображение Midjourney 11. Для чистки унитаза Хозяйственное мыло хорошо подходит для чистки туалета. Для своего удобства можно смешать в бутылке стружку с водой и использовать пульверизатор. 12. Для блеска полов Все, что моет мыло, приобретает блеск, поэтому его добавление в воду для полов станет лучшим способом придать линолеуму или ламинату глянец. Это способ однозначно стоит попробовать! Ранее мы рассказывали, как в октябре готовить рождественскую звезду к пышному и яркому цветению. Хозяйственное мыло для мытья полов . Фото: Изображение Midjourney Читайте также: Уборочная кампания завершается в Новосибирской области Самый грязный район назвали в Новосибирске — где мусора больше всего В мэрии Новосибирска представили план сохранения мозаичной остановки на Расточке