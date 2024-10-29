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Posted 29 октября, 09:03

Published 29 октября, 09:03

Modified 29 октября, 09:07

Updated 29 октября, 09:07

Не только для стирки: 12 способов использовать хозяйственное мыло

Не только для стирки: 12 способов использовать хозяйственное мыло для чистоты дома

29 октября 2024, 09:03
Фото: 1MI. Не только для стирки: 12 способов использовать хозяйственное мыло
Если бы нас спросили, какое чистящее средство является самым популярным на протяжении поколений, ответ скорее всего был бы один — мыло. Оно есть в каждом доме и считается наиболее практичным, гигиеничным и экологичным средством для домашних работ.

Хозяйственное мыло отличается от банного тем, что содержит в своем составе больше щелочи и меньше жирных кислот, что позволяет ему отлично выводить пятна. Современное промышленное производство значительно улучшило его характеристики за последние полстолетия, избавив от неприятного запаха и темно-коричневого цвета.

При всем многообразии выбора эксперты «Контрольной закупки» советуют ориентироваться на темный цвет бруска, который говорит о натуральности мыла, а также обращать внимание на процент щелочи:

1 категория: 72%, самое лучшее соотношение;
2 категория: 70%, среднее;
3 категория: 65%, содержит больше щелочи и может раздражать кожу, но лучше справится с загрязнениями.

Но знаете ли вы, для чего используют хозяйственное мыло? Оно может стать незаменимым средством, если вы вырабатываете в себе экономные бытовые привычки.

12 способов применения хозяйственного мыла в быту

1. Для мытья окон

Мыло — отличный помощник для мытья стекол, особенно от загрязнений и отпечатков пальцев. Все, что вам нужно сделать, это хорошенько намылить воду,
помыть ею стекла и ополоснуть чистой водой.

2. Вместо средства для мытья посуды

У мыла, которое является хорошей заменой жидкости для мытья посуды, есть одно важное преимущество — оно придает блеск. Тарелки и кружки будут сиять чистотой, однако не забудьте добавить пищевую соду в воду для полоскания, чтобы смыть остатки.

Хозяйственное мыло для мойки посудыХозяйственное мыло для мойки посуды
Хозяйственное мыло для мойки посуды. Фото: Изображение Midjourney

3. Заменитель моющего средства для посудомоечной машины

Хозяйственное мыло довольно хорошо работает в посудомоечной машине. Смешайте мыльную стружку с теплой водой в бутылке, дождитесь его полного растворения и залейте в емкость для моющих средств.

4. Аналог стирального порошка

Если вы часто жалуетесь на то, что моющие средства не отстирывают одежду, пора попробовать хозяйственное мыло не менее 70%, которое гораздо более эффективнее справляется с пятнами.

Добавьте в емкость для моющего средства или прямо в барабан половинку натертого брусочка и постирайте с ним белье. Оно хорошо удаляет пятна и может стать именно тем стиральным порошком, которое вы так долго искали.

5. Вместо пены для бритья

Если у вас закончилась пена для бритья, вы можете использовать вместо него хозяйственное мыло 72%.

Использование мыла вместо пены для бритьяИспользование мыла вместо пены для бритья
Использование мыла вместо пены для бритья. Фото: Изображение Midjourney

6. Для расслабляющей ванночки для ног

Добавьте немного мыла в горячую воду и дайте ногам отдохнуть в ней около 20 минут. Эта ванночка для ног, которую можно использовать практически вместо педикюра, очищает, дезинфицирует и очень успокаивает.

7. Для очистки кистей

Кисти для макияжа могут накапливать бактерии, поэтому их необходимо часто мыть. Сначала промойте их под проточной водой, затем замочите на 10 минут в горячей мыльной воде и прополощите.

8. Для уборки квартиры

В доме практически нет места, которое нельзя было бы очистить с помощью воды и мыла. В качестве универсального чистящего средства его можно использовать на любых поверхностях.

Для сложных и въевшихся пятен можно приготовить смесь из воды, мыла и пищевой соды. Хорошо перемешайте все ингредиенты в бутылке и вы готовы бороться с пятнами.

Мыло для уборки различных поверхностейМыло для уборки различных поверхностей
Мыло для уборки различных поверхностей. Фото: Изображение Midjourney

9. Мытье овощей и фруктов

Как и уксус, мыло прекрасно справляется с пестицидами, которые накапливаются в кожуре продуктов. Достаточно замочить в мыльной воде овощи или фрукты, а потом ополоснуть их под проточной водой.

10. Защитное средство для растений

Чтобы защитить комнатные растения от насекомых, нужно налить мыльную воду в пульверизатор и распылить ее на растения.

Хозяйственное мыло для защиты растений от вредителейХозяйственное мыло для защиты растений от вредителей
Хозяйственное мыло для защиты растений от вредителей. Фото: Изображение Midjourney

11. Для чистки унитаза

Хозяйственное мыло хорошо подходит для чистки туалета. Для своего удобства можно смешать в бутылке стружку с водой и использовать пульверизатор.

12. Для блеска полов

Все, что моет мыло, приобретает блеск, поэтому его добавление в воду для полов станет лучшим способом придать линолеуму или ламинату глянец. Это способ однозначно стоит попробовать!

Ранее мы рассказывали, как в октябре готовить рождественскую звезду к пышному и яркому цветению.

Хозяйственное мыло для мытья половХозяйственное мыло для мытья полов
Хозяйственное мыло для мытья полов. Фото: Изображение Midjourney
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