Не только для стирки: 12 способов использовать хозяйственное мыло для чистоты дома

Posted 29 октября, 09:03
Published 29 октября, 09:03
Modified 29 октября, 09:07
Updated 29 октября, 09:07
Хозяйственное мыло отличается от банного тем, что содержит в своем составе больше щелочи и меньше жирных кислот, что позволяет ему отлично выводить пятна. Современное промышленное производство значительно улучшило его характеристики за последние полстолетия, избавив от неприятного запаха и темно-коричневого цвета.
При всем многообразии выбора эксперты «Контрольной закупки» советуют ориентироваться на темный цвет бруска, который говорит о натуральности мыла, а также обращать внимание на процент щелочи:
1 категория: 72%, самое лучшее соотношение;
2 категория: 70%, среднее;
3 категория: 65%, содержит больше щелочи и может раздражать кожу, но лучше справится с загрязнениями.
Но знаете ли вы, для чего используют хозяйственное мыло? Оно может стать незаменимым средством, если вы вырабатываете в себе экономные бытовые привычки.
Мыло — отличный помощник для мытья стекол, особенно от загрязнений и отпечатков пальцев. Все, что вам нужно сделать, это хорошенько намылить воду,
помыть ею стекла и ополоснуть чистой водой.
У мыла, которое является хорошей заменой жидкости для мытья посуды, есть одно важное преимущество — оно придает блеск. Тарелки и кружки будут сиять чистотой, однако не забудьте добавить пищевую соду в воду для полоскания, чтобы смыть остатки.
Хозяйственное мыло довольно хорошо работает в посудомоечной машине. Смешайте мыльную стружку с теплой водой в бутылке, дождитесь его полного растворения и залейте в емкость для моющих средств.
Если вы часто жалуетесь на то, что моющие средства не отстирывают одежду, пора попробовать хозяйственное мыло не менее 70%, которое гораздо более эффективнее справляется с пятнами.
Добавьте в емкость для моющего средства или прямо в барабан половинку натертого брусочка и постирайте с ним белье. Оно хорошо удаляет пятна и может стать именно тем стиральным порошком, которое вы так долго искали.
Если у вас закончилась пена для бритья, вы можете использовать вместо него хозяйственное мыло 72%.
Добавьте немного мыла в горячую воду и дайте ногам отдохнуть в ней около 20 минут. Эта ванночка для ног, которую можно использовать практически вместо педикюра, очищает, дезинфицирует и очень успокаивает.
Кисти для макияжа могут накапливать бактерии, поэтому их необходимо часто мыть. Сначала промойте их под проточной водой, затем замочите на 10 минут в горячей мыльной воде и прополощите.
В доме практически нет места, которое нельзя было бы очистить с помощью воды и мыла. В качестве универсального чистящего средства его можно использовать на любых поверхностях.
Для сложных и въевшихся пятен можно приготовить смесь из воды, мыла и пищевой соды. Хорошо перемешайте все ингредиенты в бутылке и вы готовы бороться с пятнами.
Как и уксус, мыло прекрасно справляется с пестицидами, которые накапливаются в кожуре продуктов. Достаточно замочить в мыльной воде овощи или фрукты, а потом ополоснуть их под проточной водой.
Чтобы защитить комнатные растения от насекомых, нужно налить мыльную воду в пульверизатор и распылить ее на растения.
Хозяйственное мыло хорошо подходит для чистки туалета. Для своего удобства можно смешать в бутылке стружку с водой и использовать пульверизатор.
Все, что моет мыло, приобретает блеск, поэтому его добавление в воду для полов станет лучшим способом придать линолеуму или ламинату глянец. Это способ однозначно стоит попробовать!
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