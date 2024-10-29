Новосибирску не хватает музеев — как собираются решать эту проблему

Министр культуры подчеркнула, что для посетителей музеев важно почувствовать, что они являются частью истории великой страны. Когда человек выбирает какую-либо выставку, он ориентируется на комфорт и рассчитывает на собственное время. Некоторым достаточно 15 минут, чтобы получить необходимую информацию. Кто-то будет читать все тексты, а кто-то просто пробежит глазами по экспонатам и уйдет. Многое зависит от профессионализма работников. И если выставочное пространство организовано грамотно, то цель будет достигнута.