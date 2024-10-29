Новосибирску не хватает музеев — как собираются решать эту проблему

Posted 29 октября, 04:13
Published 29 октября, 04:13
Modified 29 октября, 04:15
Updated 29 октября, 04:15
В интервью «ЧС-Инфо» министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина затронула тему нехватки музеев в столице Сибири. Для решения вопроса она предлагает задействовать частные институции, работающие на рынке.
По ее словам, охват партнерскими сетями очень ограничен, отсутствует конкуренция. Соответственно нет необходимости перетягивать друг у друга посетителей. У каждого из культурных учреждений есть своя стратегия, выработанная годами, аудитория и задачи.
Министр культуры подчеркнула, что для посетителей музеев важно почувствовать, что они являются частью истории великой страны. Когда человек выбирает какую-либо выставку, он ориентируется на комфорт и рассчитывает на собственное время. Некоторым достаточно 15 минут, чтобы получить необходимую информацию. Кто-то будет читать все тексты, а кто-то просто пробежит глазами по экспонатам и уйдет. Многое зависит от профессионализма работников. И если выставочное пространство организовано грамотно, то цель будет достигнута.
Юлия Шуклина добавила, что даже без смартфонов и интернета люди всегда думали об одном, находясь в условиях культурного пласта. Культура — это как атмосфера, окружающая весь мир. И в этом пространстве невозможно существовать автономно. Человек всегда будет соприкасаться с культурой.