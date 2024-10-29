Новые троллейбусы прибыли в Новосибирск — сколько их выйдет на улицы города

Также Максим Кудрявцев доложил и о программе модернизации трамваев, которая проходит на совместном российско-белорусском предприятии «БКМ-Сибирь». Четыре трамвая уже вышли на маршрут №13, еще шесть находятся в процессе сборки. Еще ожидается поставка 10 комплектов для сборки трамваев.