Новые троллейбусы прибыли в Новосибирск — сколько их выйдет на улицы города

Posted 29 октября, 03:05
Published 29 октября, 03:05
Modified 29 октября, 03:07
Updated 29 октября, 03:07
72 новых троллейбуса поступили в Новосибирск по программе финансового лизинга. Таким образом, троллейбусный парк в ближайшее время будет обновлен практически полностью. Все машины имеют увеличенный автономный ход, что позволит связать отдаленные районы города троллейбусным сообщением.
Напомним, первый подобный подвижной состав вышел на маршрут 1 сентября 2023 года. Тогда были связаны надежным транспортным сообщением два отдаленных жилых массива в Ленинском и Кировском районах — Новомарусино и Матрешкин двор.
Сейчас старые троллейбусы ходят по маршрутам № 2, 13, 23, 26. Все остальные городские маршруты обслуживает новый подвижной состав.
В планах мэрии соединить троллейбусным маршрутом площадь Маркса и аэропорт Толмачево. Это позволит избежать транспортного коллапса во время проведения массовых мероприятий в Новосибирском экспоцентре.
Также Максим Кудрявцев доложил и о программе модернизации трамваев, которая проходит на совместном российско-белорусском предприятии «БКМ-Сибирь». Четыре трамвая уже вышли на маршрут №13, еще шесть находятся в процессе сборки. Еще ожидается поставка 10 комплектов для сборки трамваев.
Кроме того, на прошлой неделе были приобретены пять новых вагонов из 20. Они прибудут в Новосибирск в ноябре 2025 года. Всего запланировано купить четыре пятивагонных состава за 563 миллиона рублей.