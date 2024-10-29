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Posted 29 октября, 03:05

Published 29 октября, 03:05

Modified 29 октября, 03:07

Updated 29 октября, 03:07

Новые троллейбусы прибыли в Новосибирск

Новые троллейбусы прибыли в Новосибирск — сколько их выйдет на улицы города

29 октября 2024, 03:05
Фото: мэрии Новосибирска
Новые троллейбусы прибыли в Новосибирск

72 новых троллейбуса прибыли в Новосибирск

В Новосибирске полным ходом идет обновление троллейбусного парка. Об этом заявил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании в правительстве региона.

72 новых троллейбуса поступили в Новосибирск по программе финансового лизинга. Таким образом, троллейбусный парк в ближайшее время будет обновлен практически полностью. Все машины имеют увеличенный автономный ход, что позволит связать отдаленные районы города троллейбусным сообщением.

Напомним, первый подобный подвижной состав вышел на маршрут 1 сентября 2023 года. Тогда были связаны надежным транспортным сообщением два отдаленных жилых массива в Ленинском и Кировском районах — Новомарусино и Матрешкин двор.

Сейчас старые троллейбусы ходят по маршрутам № 2, 13, 23, 26. Все остальные городские маршруты обслуживает новый подвижной состав.

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В планах мэрии соединить троллейбусным маршрутом площадь Маркса и аэропорт Толмачево. Это позволит избежать транспортного коллапса во время проведения массовых мероприятий в Новосибирском экспоцентре.

Также Максим Кудрявцев доложил и о программе модернизации трамваев, которая проходит на совместном российско-белорусском предприятии «БКМ-Сибирь». Четыре трамвая уже вышли на маршрут №13, еще шесть находятся в процессе сборки. Еще ожидается поставка 10 комплектов для сборки трамваев.

Кроме того, на прошлой неделе были приобретены пять новых вагонов из 20. Они прибудут в Новосибирск в ноябре 2025 года. Всего запланировано купить четыре пятивагонных состава за 563 миллиона рублей.

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