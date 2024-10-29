Огонь охватил строящийся жилкомплекс в Новосибирске — что происходит

По данным ведомства, огонь повредил утеплитель стены на площади около 20 квадратных метров. В тушении пожара приняли участие восемь человек личного состава и две единицы техники. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются.