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Posted 29 октября, 07:57

Published 29 октября, 07:57

Modified 29 октября, 08:07

Updated 29 октября, 08:07

Пожарные во время работы

Огонь охватил строящийся жилкомплекс в Новосибирске — что происходит

29 октября 2024, 07:57
Фото: 1MI
Пожарные во время работы

В Новосибирске произошел пожар на стройплощадке жилкомплекса

Днем 29 октября вспыхнул пожар на стройке жилого комплекса в Заельцовском районе, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар произошел в жилом комплексе «Ньютон» на улице Красногорская, 25. Очевидцы сообщают, что перед возгоранием они услышали небольшой взрыв, после чего пламя распространилось по стене здания.

В ГУ МЧС уточнили, что горела обшивка дома, было сильное задымление. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, и через 18 минут открытое пламя было локализовано.

По данным ведомства, огонь повредил утеплитель стены на площади около 20 квадратных метров. В тушении пожара приняли участие восемь человек личного состава и две единицы техники. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Жилой комплекс#МЧС России
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