Огонь охватил строящийся жилкомплекс в Новосибирске — что происходит

Posted 29 октября, 07:57
Published 29 октября, 07:57
Modified 29 октября, 08:07
Updated 29 октября, 08:07
Пожар произошел в жилом комплексе «Ньютон» на улице Красногорская, 25. Очевидцы сообщают, что перед возгоранием они услышали небольшой взрыв, после чего пламя распространилось по стене здания.
В ГУ МЧС уточнили, что горела обшивка дома, было сильное задымление. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, и через 18 минут открытое пламя было локализовано.
По данным ведомства, огонь повредил утеплитель стены на площади около 20 квадратных метров. В тушении пожара приняли участие восемь человек личного состава и две единицы техники. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются.