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Posted 29 октября, 13:08

Published 29 октября, 13:08

Modified 29 октября, 13:10

Updated 29 октября, 13:10

Семьи бойцов послушали песни

Певица Юта поддержала концертом бойцов СВО из Новосибирской области

29 октября 2024, 13:08
Фото: nso.ru. Семьи бойцов послушали песни
В Новосибирске перед бойцами СВО выступила певица Юта, сообщили в правительстве региона.

Концерт прошел 28 октября. Он был посвящен бойцам специальной военной операции. Мероприятие создали как поддержку участников в рамках благотворительного тура под названием «За жизнь!».

В столицу Сибири приехала знаменитая артистка России Юта. Она родом из Юрги. Зрители послушали патриотические песни и новые произведения в честь защитников.

Примечательно, но певица провела за два года больше 100 таких благотворительных концертов по всей России. Второй ее концерт был в новосибирском госпитале. Выступление прошло при поддержке Минобороны и Минкульта.

Фото: nso.ru
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