Певица Юта поддержала концертом бойцов СВО из Новосибирской области

Posted 29 октября, 13:08
Published 29 октября, 13:08
Modified 29 октября, 13:10
Updated 29 октября, 13:10
Концерт прошел 28 октября. Он был посвящен бойцам специальной военной операции. Мероприятие создали как поддержку участников в рамках благотворительного тура под названием «За жизнь!».
В столицу Сибири приехала знаменитая артистка России Юта. Она родом из Юрги. Зрители послушали патриотические песни и новые произведения в честь защитников.
Примечательно, но певица провела за два года больше 100 таких благотворительных концертов по всей России. Второй ее концерт был в новосибирском госпитале. Выступление прошло при поддержке Минобороны и Минкульта.