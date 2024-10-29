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Posted 29 октября, 06:15

Published 29 октября, 06:15

Modified 29 октября, 06:17

Updated 29 октября, 06:17

По стоимости ОСАГО Новосибирская область заняла пятое место — где дороже

По стоимости ОСАГО Новосибирская область заняла пятое место — где дороже

29 октября 2024, 06:15
Фото: atas.info
Аналитики Московской биржи Финуслуги провели исследование за девять месяцев 2024 года и определили где дороже всего стоит полис ОСАГО для собственников автомобилей.

Цена полиса Обязательного страхования автогражданской ответственности в Новосибирской области за период январь–сентябрь текущего года выросла до 8 821 рубля. Это пятый результат в стране. Больше всего приходится платить автовладельцам Москвы и Санкт-Петербурга — 10 185 рублей и 9 771 рубль. Кроме того в топ-5 вошли Московская область, где нужно заплатить 9 361 рубль, и Республика Татарстан — 9 052 рубля.

Меньше всего за страхование автогражданской ответственности должны платить жители Забайкальского края — 5 142 рубля, Белгородской области 5 416 рублей и Костромской области 5 425 рублей.

Из регионов Сибири ни один регион не вошел в топ-10 по стоимости полиса ОСАГО. При этом средняя стоимость Обязательного страхования автогражданской ответственности в стране равняется 7 215 рублей.

При составлении рейтинга аналитики пользовались данными по приобретенным полисам ОСАГО на маректплейсе Финуслуги за январь–сентябрь 2023 года, сравнивая их с аналогичными показателями года текущего.

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#Анатолий Якимов#Экономика#Общество#Транспорт#Автомобиль#ОСАГО#Страховка
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