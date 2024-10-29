По стоимости ОСАГО Новосибирская область заняла пятое место — где дороже

Цена полиса Обязательного страхования автогражданской ответственности в Новосибирской области за период январь–сентябрь текущего года выросла до 8 821 рубля. Это пятый результат в стране. Больше всего приходится платить автовладельцам Москвы и Санкт-Петербурга — 10 185 рублей и 9 771 рубль. Кроме того в топ-5 вошли Московская область, где нужно заплатить 9 361 рубль, и Республика Татарстан — 9 052 рубля.