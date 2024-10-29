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Posted 29 октября, 02:24

Published 29 октября, 02:24

Modified 29 октября, 02:26

Updated 29 октября, 02:26

Девушку искали пару дней

Поиски розоволосой девушки остановили в Новосибирской области

29 октября 2024, 02:24
Фото: 1MI
Девушку искали пару дней
Под Новосибирском перестали искать подростка с розовыми волосами, о чем сообщили волонтеры.

Отряд «ЛизаАлерт» два дня искали пропавшую девушку. Она исчезла в поселке Шахта Тогучинского района. Родные не оставляли надежд найти ее.

О местонахождении 17-летней жительницы Новосибирской области ничего не было известно с 26 октября. Она не выходила на связь с родными. Предполагалось, что подросток уехала в областную столицу.

Вечером 28 октября поиски прекратили. Стало известно, что пропавшую нашли. Детали волонтеры не разглашают, однако уточняют, что она жива.

Ранее дети шли несколько километров до остановки, чтобы не замерзнуть после выставки.

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