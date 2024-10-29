Правила электробезопасности напомнили новосибирским школьникам в каникулы

Posted 29 октября, 04:27
Published 29 октября, 04:27
Modified 31 октября, 05:21
Updated 31 октября, 05:21
Каникулы для школьников продляются 8 дней, с 28 октября по 04 ноября. Пока родители находятся на работе, дети проводят время дома или гуляют на улице без присмотра. В этот период могут произойти случаи ЧП, если не информировать школьника о безопасности.
Как взрослым, так и детям категорически запрещается:
При любой травме от электричества следует немедленно вызвать врача. Важно не забывать напоминать детям, что работа с электричеством очень опасна. Это поможет избежать неприятностей и сделает отдых во время каникул безопаснее.