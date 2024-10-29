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Posted 29 октября, 04:27

Published 29 октября, 04:27

Modified 31 октября, 05:21

Updated 31 октября, 05:21

Детям напомнили о безопасности

Правила электробезопасности напомнили новосибирским школьникам в каникулы

29 октября 2024, 04:27
Фото: «Россети Новосибирск». Детям напомнили о безопасности
Во время осенних каникул важно напомнить детям о правилах безопасности при работе с электричеством: так сделали и «Россети Новосибирск».

Каникулы для школьников продляются 8 дней, с 28 октября по 04 ноября. Пока родители находятся на работе, дети проводят время дома или гуляют на улице без присмотра. В этот период могут произойти случаи ЧП, если не информировать школьника о безопасности.

Как взрослым, так и детям категорически запрещается:

  • Входить в трансформаторные будки, открывать дверцы электрических устройств;
  • Лазить на опоры и играть под проводами электропередач;
  • Фотографироваться или снимать видео на территории электроустановок и рядом с ЛЭП;
  • Бросать предметы на провода, запускать воздушных змеев, беспилотники;
  • Приближаться к оборванным проводам на расстояние менее 8 метров;
  • Детям использовать электроприборы без разрешения взрослых;
  • Держать неисправные электроприборы, трогать провода мокрыми руками, тянуть за них;
  • Выполнять строительные работы, парковать машины, сажать/рубить деревья, складировать мусор, разводить костры в зонах ЛЭП.

При любой травме от электричества следует немедленно вызвать врача. Важно не забывать напоминать детям, что работа с электричеством очень опасна. Это поможет избежать неприятностей и сделает отдых во время каникул безопаснее.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Профилактика#Электричество#Безопасность#Электросети#Россети
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