При поддержке облправительства новосибирский метрополитен получит современные поезда

Напомним, в 2022 году началась масштабная реновация транспорта в Новосибирске: по национальным и региональным программам были закуплены современные троллейбусы, автобусы и трамваи. Сейчас работа продолжается с обновлением вагонов метро, что стало возможным благодаря поддержке Правительства и партнёрским соглашениям с лизингодателем. В рамках проекта также закуплено 190 автобусов и 58 троллейбусов с автономным ходом.