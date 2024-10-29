При поддержке облправительства новосибирский метрополитен получит современные поезда

Posted 29 октября, 10:53
Published 29 октября, 10:53
Modified 29 октября, 10:55
Updated 29 октября, 10:55
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «ТМХ Городской транспорт» Максим Куликов отметил вклад Губернатора и областного Правительства в развитие метрополитена и представил преимущества новых вагонов. Более 95% компонентов составов — отечественного и белорусского производства, что соответствует курсу на импортозамещение.
Новые вагоны оборудованы более широкими дверными проёмами — 1400 мм вместо текущих 1208 мм, что увеличивает пропускную способность на 17%. Внутри предусмотрено напольное покрытие с защитой от загрязнений и скольжения, удобные сиденья из экокожи, экраны между сиденьями, USB-разъёмы и система климат-контроля с обеззараживанием воздуха. Также для маломобильных пассажиров будут предусмотрены места с кнопкой связи с машинистом.
Для машинистов созданы оптимальные условия работы: установлены эргономичные кресла, системы климат-контроля, камеры видеонаблюдения в салоне и на зеркалах заднего вида. «Все инструменты для эффективной работы машиниста — под рукой», — подчеркнул Максим Куликов.
Губернатор Травников отметил, что новые вагоны будут интегрированы в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», что потребует согласования характеристик камер для видеоаналитики.
Управляющий Новосибирским отделением Сбера Александр Солоп добавил, что совместно с региональным Правительством банк активно участвует в обновлении общественного транспорта, помогая модернизировать троллейбусный парк Новосибирска в последние два года.
Напомним, в 2022 году началась масштабная реновация транспорта в Новосибирске: по национальным и региональным программам были закуплены современные троллейбусы, автобусы и трамваи. Сейчас работа продолжается с обновлением вагонов метро, что стало возможным благодаря поддержке Правительства и партнёрским соглашениям с лизингодателем. В рамках проекта также закуплено 190 автобусов и 58 троллейбусов с автономным ходом.
Кроме того, регион поддерживает модернизацию трамваев, покрывая 65% затрат. В следующем году Новосибирск получит 20 модернизированных трамваев производства ООО «БКМ Сибирь» при софинансировании.