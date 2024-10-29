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Posted 29 октября, 10:53

Published 29 октября, 10:53

Modified 29 октября, 10:55

Updated 29 октября, 10:55

Макет нового вагона

При поддержке облправительства новосибирский метрополитен получит современные поезда

29 октября 2024, 10:53
Фото: Правительство Новосибирской области. Макет нового вагона
В конце следующего года в Новосибирске начнут курсировать новые вагоны метро. Вопросы дальнейшего обновления подвижного состава обсудили Губернатор Андрей Травников с представителями финансовых компаний и фирм-поставщиков.

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «ТМХ Городской транспорт» Максим Куликов отметил вклад Губернатора и областного Правительства в развитие метрополитена и представил преимущества новых вагонов. Более 95% компонентов составов — отечественного и белорусского производства, что соответствует курсу на импортозамещение.

Новые вагоны оборудованы более широкими дверными проёмами — 1400 мм вместо текущих 1208 мм, что увеличивает пропускную способность на 17%. Внутри предусмотрено напольное покрытие с защитой от загрязнений и скольжения, удобные сиденья из экокожи, экраны между сиденьями, USB-разъёмы и система климат-контроля с обеззараживанием воздуха. Также для маломобильных пассажиров будут предусмотрены места с кнопкой связи с машинистом.

Вагон внутриВагон внутри
Вагон внутриВагон внутри
Вагон внутри. Фото: Правительство Новосибирской области

Для машинистов созданы оптимальные условия работы: установлены эргономичные кресла, системы климат-контроля, камеры видеонаблюдения в салоне и на зеркалах заднего вида. «Все инструменты для эффективной работы машиниста — под рукой», — подчеркнул Максим Куликов.

Губернатор Травников отметил, что новые вагоны будут интегрированы в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», что потребует согласования характеристик камер для видеоаналитики.

Управляющий Новосибирским отделением Сбера Александр Солоп добавил, что совместно с региональным Правительством банк активно участвует в обновлении общественного транспорта, помогая модернизировать троллейбусный парк Новосибирска в последние два года.

Совещание в правительствеСовещание в правительстве
Совещание в правительстве. Фото: Правительство Новосибирской области

Напомним, в 2022 году началась масштабная реновация транспорта в Новосибирске: по национальным и региональным программам были закуплены современные троллейбусы, автобусы и трамваи. Сейчас работа продолжается с обновлением вагонов метро, что стало возможным благодаря поддержке Правительства и партнёрским соглашениям с лизингодателем. В рамках проекта также закуплено 190 автобусов и 58 троллейбусов с автономным ходом.

Кроме того, регион поддерживает модернизацию трамваев, покрывая 65% затрат. В следующем году Новосибирск получит 20 модернизированных трамваев производства ООО «БКМ Сибирь» при софинансировании.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Троллейбусы#Автобусы#Лизинг#Трамваи#Метрополитен
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