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Posted 29 октября, 09:20

Published 29 октября, 09:20

Modified 29 октября, 09:22

Updated 29 октября, 09:22

Проблемы с электронными дневниками

Сбои электронных дневников: что не так с системой и почему все требуют ее доработки

29 октября 2024, 09:20
Фото: 1MI. Проблемы с электронными дневниками

Большинство новосибирцев требуют доработать систему электронных дневников

Учебный год стартовал два месяца назад, но уже тысячи родителей, учеников и учителей столкнулись с внезапными сбоями системы, затрудненным доступом и массовыми рассылками провокационных сообщений. Это привлекло внимание не только общественности, но и власти.

Сбои и рассылка с угрозами

Электронный дневник, изначально разработанный для того, чтобы упростить контроль за успеваемостью школьников и облегчить доступ родителей к информации о школьной жизни детей, в этом году вызвал у пользователей больше неудобств, чем пользы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин даже инициировал опрос среди подписчиков своего Telegram-канала, чтобы выяснить масштабы проблемы.

«Получаю много вопросов от родителей по цифровизации школ. Звучат обращения, связанные с критикой электронных дневников. Решил посоветоваться. У вас есть проблемы с этим?» — написал Володин.

Опрос показал, что 33% опрошенных сталкивались с трудностями при использовании системы, и это — при более чем 116 тысячах проголосовавших.

Вопросом также занялась Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета. Она попросила школьников и родителей присылать жалобы на работу сервиса, чтобы поспособствовать усовершенствованию системы. В ответ на это ей пришли сотни писем от подростков:

«В Дневнике.ру творится просто ужас. У меня не открывался дневник, о чем я сказала классному руководителю, она же накричала на меня и сказала, что виновата я. Ладно, дали временный логин и пароль. Захожу в дневник через них, а мне пишет, что в моем регионе можно зайти только через Госуслуги».
В электронных дневниках постоянно происходят сбоиВ электронных дневниках постоянно происходят сбои
В электронных дневниках постоянно происходят сбоиВ электронных дневниках постоянно происходят сбои
В электронных дневниках постоянно происходят сбои. Фото: Скриншоты сервиса
«Сейчас в Дневник приходится постоянно перезаходить. Из-за этого сервис пишет, что слишком большая загруженность, приходится каждый раз заново вводить данные паспорта, адрес. Также резко изменился балл в середине четверти».
«Я несколько дней не мог узнать домашку, так как дневник не открывался, у одноклассников тоже. Учительница сказала, что ей наплевать и выставила нам всем двойки, что испортило итоговую оценку».

Также Мизулина сообщила, что через электронные дневники школьники и родители из разных регионов — Новосибирской, Воронежской, Ростовской областей, Крыма, Красноярского края и других — начали получать сообщения с угрозами нападений на школы.

Школьника поступают сообщения с угрозамиШкольника поступают сообщения с угрозами
Школьника поступают сообщения с угрозами. Фото: Изображение Midjourney

Причина сбоев — Госуслуги

Главная сложность работы электронных дневников в этом году заключается в том, что система доступа связана с порталом «Госуслуги». Это замедлило вход и усложнило процесс использования, так как каждый раз требуется авторизация через сторонний ресурс. Учителя из Новосибирска, отмечают, что «вход в дневник превратился в настоящую лотерею».

«Электронный дневник висит из-за того, что с Госуслугами связан. Они же постоянно глючат, требуют подтверждения, что ты не робот, что ты это ты — это надо сделать через „десять устройств“. Поэтому часто так происходит, что портал не часто пускает. Сегодня я, например, вообще с компьютера не смогла зайти, поэтому пришлось сидеть с телефона, что не очень удобно. Некоторые мои учащиеся либо не могут сами всем пользоваться в сервисе, либо не могут подключить своего ребенка, в том числе потому что у взрослых самих нет Госуслуг», — рассказывает преподаватель истории и обществознания Юлия Соколова.

Проблемы с доступом особенно остро стоят для тех, у кого низкая скорость интернета или устаревшие устройства. Учителя жалуются, что вместо облегчения учебного процесса электронные дневники, напротив, усложняют его. На это же указывают и родители, которым тоже приходится ждать, пока информация загрузится, чтобы вечером сесть с ребенком за уроки.

Дети не могут войти в электронный дневникДети не могут войти в электронный дневник
Дети не могут войти в электронный дневник. Фото: Изображение Midjourney
«Мы иногда по полчаса не можем войти в систему, чтобы выставить домашние задания или оценки», — говорит Наталья, учитель русского языка и литературы. — Если раньше дети могли узнать расписание и домашку прямо на уроке, то сейчас им приходится ждать, пока мы сможем загрузить информацию в дневник».

Возникают и такие ситуации, когда ребенок или родитель не могут подключиться к электронному дневнику в связи с жизненными обстоятельствами.

«Некоторые не могут зарегистрироваться на Госуслугах, а значит и в электронном дневнике по личным причинам. Это не массово, но есть. У одной моей ученицы свидетельство о рождении не российское, поэтому родитель не может присоединить ее к своим Госуслугам, а следовательно подключить и к электронному дневнику», — уточняет Соколова.
Учителя выступают за возвращение бумажных дневниковУчителя выступают за возвращение бумажных дневников
Учителя выступают за возвращение бумажных дневников. Фото: 1MI

В связи с этим педагоги считают, что должна сохраниться практика бумажных дневников, когда дети сами могут писать расписание и домашние задания.

Проблемы с дисциплиной и ответственностью у школьников

В то время как родители и учителя осваивают «цифровой формат» школьной жизни, выясняется, что такой переход имеет и педагогические последствия. Ранее ученики сами записывали домашние задания и расписание, что дисциплинировало их и приучало к ответственности. Теперь же вся информация отображается в электронном виде, и ответственность за ее доступность возложена на учителей. Педагоги отмечают, что дети начали терять интерес к самостоятельной организации учебного процесса.

«Если раньше ребенок записывал домашнее задание в бумажный дневник, сам был ответственен за его выполнение, то теперь он просто ждет, пока это сделаем мы», — говорит учитель Наталья.
Бумажные дневники и журналы могут облегчить жизнь учителей и школьниковБумажные дневники и журналы могут облегчить жизнь учителей и школьников
Бумажные дневники и журналы могут облегчить жизнь учителей и школьников. Фото: 1MI

Многие специалисты считают, что переход к цифровым технологиям в школе неизбежен, но поддерживают идею оставить бумажные дневники в качестве подстраховки на случай очередного сбоя. Эксперты предлагают несколько мер для повышения стабильности работы электронных дневников:

  1. Снижение зависимости от портала «Госуслуги» — ввод альтернативного способа входа.
  2. Повышение пропускной способности серверов для минимизации перегрузок.
  3. Создание мобильного приложения с минимальным количеством шагов для входа, аналогичного московскому.
  4. Временное возвращение к бумажным дневникам для младших классов или по выбору родителей.
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#Алина Гурицкая#Образование#Новосибирская область#Школьники#Госуслуги#Учебный год#Учителя#Критика#Сбои#Оценки
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