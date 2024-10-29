Сбои электронных дневников: что не так с системой и почему все требуют ее доработки

В то время как родители и учителя осваивают «цифровой формат» школьной жизни, выясняется, что такой переход имеет и педагогические последствия. Ранее ученики сами записывали домашние задания и расписание, что дисциплинировало их и приучало к ответственности. Теперь же вся информация отображается в электронном виде, и ответственность за ее доступность возложена на учителей. Педагоги отмечают, что дети начали терять интерес к самостоятельной организации учебного процесса.