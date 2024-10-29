Семья из Новосибирска перевоспитала избалованную мажорку в шоу «Чадо из ада»

Posted 29 октября, 10:48
Published 29 октября, 10:48
Modified 29 октября, 10:50
Updated 29 октября, 10:50
На прошлой неделе вышел новый выпуск шоу, в котором мажоры живут в семье с низким финансовым достатком. Родители из Санкт-Петербурга решили отдать свою дочь на перевоспитание. 17-летняя Ева Гаджиева в выпуске устраивала истерики, ругалась с близкими, показывала свое «я» и в итоге поехала жить в рамках шоу в семью из Новосибирской области.
Увидев условия, которые ей готовы предоставить, Ева была шокирована. Она четыре дня жила в многодетной семье в деревне Шадрино. У новосибирцев свое домашнее хозяйство, три девочки и скромные условия для жизни. Однако дети весьма воспитанные и были готовы бороться с выкрутасами мажорки.
Сначала Ева называла их нищебродами, скандалила со старшей дочкой, провоцировала своих временных родителей и сестер. Однако к концу выпуска им удалось подружиться. Мажорка помогала по хозяйству: как по дому, так и по огороду. Ей пришлось копать землю лопатой и взаимодействовать с курицами.
Настоящие родители Евы пообещали, что теперь по-другому будут воспитывать свою дочь. В конце шоу она попрощалась со своей временной семьей и уехала домой. Ранее юный музыкант стал финалистом шоу «Ты супер».