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Posted 29 октября, 10:48

Published 29 октября, 10:48

Modified 29 октября, 10:50

Updated 29 октября, 10:50

Девушка уехала жить в деревню

Семья из Новосибирска перевоспитала избалованную мажорку в шоу «Чадо из ада»

29 октября 2024, 10:48
Фото: кадр из шоу «Чадо из Ада». Девушка уехала жить в деревню
В Новосибирскую область на перевоспитание приехала мажорка, участвующая в шоу «Чадо из ада» (12+).

На прошлой неделе вышел новый выпуск шоу, в котором мажоры живут в семье с низким финансовым достатком. Родители из Санкт-Петербурга решили отдать свою дочь на перевоспитание. 17-летняя Ева Гаджиева в выпуске устраивала истерики, ругалась с близкими, показывала свое «я» и в итоге поехала жить в рамках шоу в семью из Новосибирской области.

Родители ЕвыРодители Евы
Родители ЕвыРодители Евы
Родители Евы. Фото: кадр из шоу «Чадо из Ада»

Увидев условия, которые ей готовы предоставить, Ева была шокирована. Она четыре дня жила в многодетной семье в деревне Шадрино. У новосибирцев свое домашнее хозяйство, три девочки и скромные условия для жизни. Однако дети весьма воспитанные и были готовы бороться с выкрутасами мажорки.

Семья из Новосибирской областиСемья из Новосибирской области
Семья из Новосибирской областиСемья из Новосибирской области
Семья из Новосибирской областиСемья из Новосибирской области
Семья из Новосибирской области. Фото: кадр из шоу «Чадо из Ада»

Сначала Ева называла их нищебродами, скандалила со старшей дочкой, провоцировала своих временных родителей и сестер. Однако к концу выпуска им удалось подружиться. Мажорка помогала по хозяйству: как по дому, так и по огороду. Ей пришлось копать землю лопатой и взаимодействовать с курицами.

Ева помогала по хозяйствуЕва помогала по хозяйству
Ева помогала по хозяйствуЕва помогала по хозяйству
Ева помогала по хозяйствуЕва помогала по хозяйству
Ева помогала по хозяйству. Фото: кадр из шоу «Чадо из Ада»

Настоящие родители Евы пообещали, что теперь по-другому будут воспитывать свою дочь. В конце шоу она попрощалась со своей временной семьей и уехала домой. Ранее юный музыкант стал финалистом шоу «Ты супер».

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