Семья из Новосибирска перевоспитала избалованную мажорку в шоу «Чадо из ада»

Сначала Ева называла их нищебродами, скандалила со старшей дочкой, провоцировала своих временных родителей и сестер. Однако к концу выпуска им удалось подружиться. Мажорка помогала по хозяйству: как по дому, так и по огороду. Ей пришлось копать землю лопатой и взаимодействовать с курицами.