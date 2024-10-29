Собираю шелуху чеснока с осени и никогда не знаю проблем с урожаем

Не дожидаясь появления этих неприятных симптомов, опрыскиваем растения для защиты от болезней. Для этого на 5 литров теплой воды понадобится полная трехлитровая банка с шелухой. Настаиваем ровно сутки, а потом используем его для приготовления раствора. Для внекорневого опрыскивания на каждые 10 л воды добавляйте 1,5 стакана этого настоя.