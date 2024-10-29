Собираю шелуху чеснока с осени и никогда не знаю проблем с урожаем

Posted 29 октября, 11:33
Published 29 октября, 11:33
Modified 29 октября, 11:38
Updated 29 октября, 11:38
Чеснок входит в число продуктов, которые приносят большую пользу не только нашему здоровью, но растениям. Это природный антибиотик отпугивает вредителей своим запахом, а также удобряет почву. Он богат фосфором — питательным веществом, которое способствует обильному росту растений, и калием, поддерживающем их здоровье.
Высокое содержание серы в чесноке убивает грибок, что делает его одним из самых простых средств для борьбы с грибковыми инфекциями, а полив почвы чесночной водой вокруг растения предотвратит появление этой проблемы.
Чесночную воду также безопасно использовать и для рассады, она помогает получить питательные вещества, необходимые для прорастания.
Поскольку домашнее средство из чеснока используется в уходе за растениями довольно много и часто, необходимо впрок делать заготовки шелухи. Таким образом, за осенне-зимний сезон можно насобирать несколько банок чуда-средства, которое будет использоваться на протяжении лета по мере необходимости.
Хранить шелуху лучше всего в стеклянной банке с крышкой в сухом месте, например в кухонном шкафу.
Засыпьте шелухой полную банку объемом 1 л и залейте теплой водой. Накройте крышкой, поставьте на 5 дней в темное место, время от времени встряхивая. Затем настой процедите, перелейте в бутылку из темного стекла и уберите в холодильник.
Когда замечаете колонии тли на побегах растений, смешайте 100 мл настоя с 5 л воды и обильно смочите пораженный участок раствором.
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«Необходимо набрать столовую ложку шелухи. Завариваем ее кипящей водой, а как только настой остыл, добавляем в него поллитра чайного гриба. Все тщательно размешаем и будем опрыскивать картофель перед посадкой. Я уверяю, что урожай у вас будет отменный и что грызть его практически никто не будет!», — рассказывает эксперт.
Уже в процессе роста картофеля для борьбы с колорадским жуком можно использовать настой чеснока и чистотела.
Для этой цели в ведро кладется 50 грамм шелухи, 1 зубчик чеснока, раздавленного скалкой, а также 1,5 кг измельченной травы чистотела. Заливаем содержимое горячей водой, накрываем крышкой и настаиваем 5 — 6 дней. Каждую неделю обрабатывайте картофельные кусты этим настоем.
Помимо мощных фаэтонитов, отпугивающих садовых вредителей, чеснок содержит ценные бактерицидные соединения, которые подавляют активность возбудителей грибковых заболеваний.
Чесночный настой помогает избавиться от таких проблем, как ржавчина, парша, бактериоз, серая гниль и т. д. Однако стоит отметить, что этот препарат следует использовать при первых признаках грибковой инфекции — на запущенной стадии чеснок становится бессильным.
Не дожидаясь появления этих неприятных симптомов, опрыскиваем растения для защиты от болезней. Для этого на 5 литров теплой воды понадобится полная трехлитровая банка с шелухой. Настаиваем ровно сутки, а потом используем его для приготовления раствора. Для внекорневого опрыскивания на каждые 10 л воды добавляйте 1,5 стакана этого настоя.
СОВЕТ
Чтобы задержать на листьях растений полезные чесночные свойства, перед опрыскиванием следует добавить в раствор 2 ст. ложки жидкого или половину кусочка твердого мыла, натертого на терке. Проводить лечение лучше всего вечером, а если вдруг случится незапланированный дождь, снова повторить процедуру.
Чесночный настой, если опрыскивать его по стволам деревьев и основаниям кустов, помогает отпугнуть муравьев. В саду завелся муравейник? Жмых настоя можно смело класть прямо на него. После такого угощения муравьи сразу разбегутся.
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