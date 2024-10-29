Стало известно, судьбу новосибирского аквапарка смогут решить только в Москве

Новосибирский аквапарк когда-то задумывался как ключевой развлекательный объект региона, который привлек бы туристов со всей России и укрепил инвестиционную привлекательность Новосибирска. С его площадью в 35 тысяч квадратных метров и пропускной способностью до 10 тысяч человек в день аквапарк стал крупнейшим подобным комплексом в России. Однако финансовые проблемы привели к его банкротству и упадку, в результате чего объект стал больше известен как предмет судебных разбирательств.