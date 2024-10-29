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Posted 29 октября, 06:10

Published 29 октября, 06:10

Modified 29 октября, 06:12

Updated 29 октября, 06:12

Новосибирский аквапарк

Стало известно, судьбу новосибирского аквапарка смогут решить только в Москве

29 октября 2024, 06:10
Фото: 2GIS
Новосибирский аквапарк
В Москве пройдет собрание кредиторов компании ООО «ВДТ Строй», владельца новосибирского аквапарка «Аквамир». На нем решат, что произойдет с новосибирским аквапарком.

В ходе собрания будет обсуждаться смена конкурсного управляющего — вместо Дмитрия Воронина, находящегося под домашним арестом в рамках расследования дела о мошенничестве, планируется назначить нового управляющего. Организатором собрания выступила компания «Сеан», которая недавно выкупила долги владельца аквапарка.

Компания «Сеан» активно выкупает долги «ВДТ Строй» с прошлого года. Одним из крупнейших её приобретений стала задолженность перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ) через «Кварсис Инвест» на сумму 2,2 миллиарда рублей. Эта сделка укрепила позиции «Сеана» и «Кварсис Инвест» среди кредиторов компании, что позволило структурам, связанным с новосибирским предпринимателем Александром Манцуровым, контролировать более 85% долгов аквапарка, сообщает РБК-Новосибирск.

Новосибирский аквапарк когда-то задумывался как ключевой развлекательный объект региона, который привлек бы туристов со всей России и укрепил инвестиционную привлекательность Новосибирска. С его площадью в 35 тысяч квадратных метров и пропускной способностью до 10 тысяч человек в день аквапарк стал крупнейшим подобным комплексом в России. Однако финансовые проблемы привели к его банкротству и упадку, в результате чего объект стал больше известен как предмет судебных разбирательств.

На данный момент основной задачей конкурсного производства является проведение оценки имущества аквапарка, стоимость которого после переоценки составила 3,26 миллиарда рублей. Однако процессы передачи аквапарка новому собственнику могут затянуться на несколько лет. Эксперты полагают, что «Сеан» стремится контролировать доходы от текущей деятельности аквапарка, но процесс утверждения всех необходимых решений может занять до четырех лет.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск#Банкротство#Инвестиции#Кредиторы#Аквапарк#Собственник
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