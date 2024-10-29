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Posted 29 октября, 17:51

Published 29 октября, 17:51

Modified 29 октября, 17:51

Updated 29 октября, 17:51

ТОП-10 лучших стиральных порошков

Только эти 2 стиральных порошка заслуживают внимания, по мнению Роскачества

29 октября 2024, 17:51
Фото: Изображение Midjourney. ТОП-10 лучших стиральных порошков
Независимый рейтинг десяти самых покупаемых стиральных средств показал, какие марки вызывают наибольшее доверие и уважение.

Ассортимент средств для стирки в магазинах и на маркетплейсах ставит в тупик даже опытную хозяйку. На полках продаж можно найти как старожил бытовой промышленности, так и новичков. Так какой же стиральный порошок самый качественный?

На этот вопрос постарались ответить независимые эксперты Tehcovet.Ru, которые в 2024 году составили собственный рейтинг стиральных средств на основе последних исследований Роскачества.

ТОП-10 лучших средств для стиркиТОП-10 лучших средств для стирки
ТОП-10 лучших средств для стирки. Фото: Изображение Midjourney

В основу проверки лег анализ состава порошка на безопасные и вредные компоненты. Например, к безвредным относятся:

  • Цеолиты натурального происхождения, которые смягчают воду.
  • Поликарбоксилат, обладающий противокоррозийными средствами для бытовой техники.
  • Катионные ПАВ — основа порошка с антибактериальным эффектом.

Вредными химическими добавками являются:

  1. Фосфаты, усиливающие действие порошка, но могут вызвать аллергию.
  2. Синтетические цеолиты — аналог фосфатов, но вызывает загрубение ткани.
  3. Оптические отбеливатели, которые не выстирываются из ткани и имеют прямой контакт с кожей.
  4. Отдушки — способны вызвать аллергию.
  5. Стабилизаторы цвета, препятствующие вымыванию краски.
  6. Биодобавки энзимов, которые справляются с сильными загрязнениями, но могут разрушать волокна ткани.
  7. Вещества с целлюлозой, создающие защитное покрытие от загрязнений.

ТОП-10 лучших стиральных порошков, по мнению Tehcovet.Ru

1. Burti COLOR

Плюсы: отстирывает одежду даже в холодной воде, не вымывает цвет, справляется с пятнами, подходит для детского белья.

Минусы: не найдено

2. Miene Liebe

Плюсы: гипоаллергенный состав и экономный расход, бережет стиральную машинку.

Минусы: не справляется с жиром на ткани, не самый приятный запах, в составе есть энзимы.

3. SARMA Актив — Горная свежесть

Плюсы: достаточно бюджетное средство, которое справляется с легкими загрязнениями, подходит для любого белья.

Минусы: въевшиеся пятна ему не под силу

4. Persil Expert

Плюсы: хорошо отстирывает вещи, в составе отсутствует отбеливатель

Минусы: очень большой расход порошка по инструкции производителя, вещи теряют свой вид после 25 стирок по оценке Роскачества.

5. Ушастый Нянь

Плюсы: гипоаллергенный состав, справляется с большинством пятен.

Минусы: присутствуют вредные вещества, но в пределах нормы.

6. Аист Автомат

Плюсы: лучший состав, слабый аромат, отстирывает кровь, пятна от травы и жирные пятна.

Минусы: имеет в составе только отдушки и а-ПАВ в пределах нормы, редко можно найти на полках магазинов.

7. Amway SA8 Premium

Плюсы: экономный расход, хорошо отстирывает жир и пятна, имеется мерный стакан.

Минусы: в составе фосфаты, а также оптические отбеливатели и отдушки, но в пределах нормы. Не подходит для детского белья.

Рейтинг лучших стиральных порошковРейтинг лучших стиральных порошков
Рейтинг лучших стиральных порошков. Фото: Изображение Midjourney

8. Tide Color Автомат

Плюсы: отлично отстирывает любую грязь

Минусы: в составе целых пять вредных компонентов, поэтому порошок не подойдет для аллергиков.

9. Cj Lion Beat Drum

Плюсы: в составе два вида отбеливателя и растительные компоненты, которые помогают выводить порошок из ткани; хорошо работает даже в холодной воде.

Минусы: не подходит для деликатных тканей

10. BioMio Color

Плюсы: без запаха, подходит для маленьких детей и людей с аллергией, экономный расход — 1,5 кг на 30 стирок.

Минусы: ткань желтеет после ряда стирок, сложные пятна не отстирывает.

Итоги тестов

По результатам своих расследований, эксперты сделали вывод, что только два стиральных порошка могут претендовать на «Знак качества». Этими торговыми марками стали ТМ «Аист» российского производства, занявший первое место и немного отстающий от него Burti COLOR (Бурти Колор) немецкой компании BURNUS GmbH.

Другие марки, участвующие в испытаниях, также вышли в ТОП-10 и доказали свою эффективность и безопасность по всем параметрам.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Исследование#Все материалы авторов#Роскачество#КЦ#Дом и сад#Стирка
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