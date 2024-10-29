Только эти 2 стиральных порошка заслуживают внимания, по мнению Роскачества

Posted 29 октября, 17:51
Published 29 октября, 17:51
Modified 29 октября, 17:51
Updated 29 октября, 17:51
Ассортимент средств для стирки в магазинах и на маркетплейсах ставит в тупик даже опытную хозяйку. На полках продаж можно найти как старожил бытовой промышленности, так и новичков. Так какой же стиральный порошок самый качественный?
На этот вопрос постарались ответить независимые эксперты Tehcovet.Ru, которые в 2024 году составили собственный рейтинг стиральных средств на основе последних исследований Роскачества.
В основу проверки лег анализ состава порошка на безопасные и вредные компоненты. Например, к безвредным относятся:
Вредными химическими добавками являются:
Плюсы: отстирывает одежду даже в холодной воде, не вымывает цвет, справляется с пятнами, подходит для детского белья.
Минусы: не найдено
Плюсы: гипоаллергенный состав и экономный расход, бережет стиральную машинку.
Минусы: не справляется с жиром на ткани, не самый приятный запах, в составе есть энзимы.
Плюсы: достаточно бюджетное средство, которое справляется с легкими загрязнениями, подходит для любого белья.
Минусы: въевшиеся пятна ему не под силу
Плюсы: хорошо отстирывает вещи, в составе отсутствует отбеливатель
Минусы: очень большой расход порошка по инструкции производителя, вещи теряют свой вид после 25 стирок по оценке Роскачества.
Плюсы: гипоаллергенный состав, справляется с большинством пятен.
Минусы: присутствуют вредные вещества, но в пределах нормы.
Плюсы: лучший состав, слабый аромат, отстирывает кровь, пятна от травы и жирные пятна.
Минусы: имеет в составе только отдушки и а-ПАВ в пределах нормы, редко можно найти на полках магазинов.
Плюсы: экономный расход, хорошо отстирывает жир и пятна, имеется мерный стакан.
Минусы: в составе фосфаты, а также оптические отбеливатели и отдушки, но в пределах нормы. Не подходит для детского белья.
Плюсы: отлично отстирывает любую грязь
Минусы: в составе целых пять вредных компонентов, поэтому порошок не подойдет для аллергиков.
Плюсы: в составе два вида отбеливателя и растительные компоненты, которые помогают выводить порошок из ткани; хорошо работает даже в холодной воде.
Минусы: не подходит для деликатных тканей
Плюсы: без запаха, подходит для маленьких детей и людей с аллергией, экономный расход — 1,5 кг на 30 стирок.
Минусы: ткань желтеет после ряда стирок, сложные пятна не отстирывает.
По результатам своих расследований, эксперты сделали вывод, что только два стиральных порошка могут претендовать на «Знак качества». Этими торговыми марками стали ТМ «Аист» российского производства, занявший первое место и немного отстающий от него Burti COLOR (Бурти Колор) немецкой компании BURNUS GmbH.
Другие марки, участвующие в испытаниях, также вышли в ТОП-10 и доказали свою эффективность и безопасность по всем параметрам.
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