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Posted 29 октября, 10:20

Published 29 октября, 10:20

Modified 29 октября, 10:22

Updated 29 октября, 10:22

Автомобиль Subaru

Топ-5 любимых: владельцы не готовы расставаться с японскими автомобилями этих марок

29 октября 2024, 10:20
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Автомобиль Subaru

Топ-5 самых любимых марок японских автомобилей у жителей Новосибирской области

В Новосибирске составили рейтинг марок автомобилей, владельцы которых продают их реже всего, сообщают аналитики.

Наибольшую устойчивость в руках первых владельцев демонстрируют японские марки, составившие весь рейтинг, сообщает «Авито Авто». Данные были выявлены при помощи специального сервиса.

По данным сервиса, 27,44% представленных на площадке легковых автомобилей в регионе имеют одного владельца. Лидером по этому показателю стал универсал Subaru Levorg: доля машин с одним владельцем для этой модели достигла 96,3%. Второе место занял компактвэн Honda Freed (89,11%), а замкнул тройку пятидверный минивэн Toyota Wish с показателем 77,27%. В пятёрку также вошли минивэны Honda Stepwgn (75,6%) и Nissan Note (64,62%).

Эксперт Андрей Тумкин уточняет, японские минивэны популярны среди семейных автолюбителей за комфорт, надежность и экономичность. Владельцы таких автомобилей привыкают к особенностям модели и часто предпочитают не менять её на новую. Тумкин также рекомендует использовать отчеты для проверки истории подобных автомобилей перед покупкой, чтобы убедиться в их состоянии и обслуживании.

Машину без пробега теперь можно найти в новом разделе Авито Авто
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Владельцы#Toyota#Японские автомобили
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