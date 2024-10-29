Топ-5 любимых: владельцы не готовы расставаться с японскими автомобилями этих марок

По данным сервиса, 27,44% представленных на площадке легковых автомобилей в регионе имеют одного владельца. Лидером по этому показателю стал универсал Subaru Levorg: доля машин с одним владельцем для этой модели достигла 96,3%. Второе место занял компактвэн Honda Freed (89,11%), а замкнул тройку пятидверный минивэн Toyota Wish с показателем 77,27%. В пятёрку также вошли минивэны Honda Stepwgn (75,6%) и Nissan Note (64,62%).