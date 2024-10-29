Тревожное предсказание для знаков зодиака: гороскоп на 29 октября

Сегодня Овнам предстоит справляться с неожиданными задачами, требующими быстрого реагирования. Важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Проблемы могут возникнуть на рабочем месте, но благодаря вашей энергии и уверенности вы сможете справиться с любыми вызовами. Это отличное время для планирования бюджета — обдумайте, на что можно выделить средства в ближайшее время. Вечер подходит для общения с близкими друзьями и семьи, которые готовы поддержать вас в любой ситуации.