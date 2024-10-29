Цыгане приходят на место изгнанных из Хилка мигрантов-торговцев

Posted 29 октября, 06:12
Published 29 октября, 06:12
Modified 29 октября, 06:17
Updated 29 октября, 06:17
В Челябинской области проходят массовые рейды по местам компактного проживания цыганской диаспоры. Полиция проверяет законность нахождения цыган в России и возможную причастность их к совершению преступлений. Это происходит по решению губернатора Алексея Текслера после массовых выступлений жителей города Коркино. Так люди отреагировали на убийство местной таксистки, в котором подозревают подростка из цыганской семьи.
На этом фоне на окраине Ленинского района Новосибирска, в Хилокском микрорайоне, все чаще стали замечать цыганок, устраивающих на улице нелегальные мини-рынки. Там торгуют вещами сомнительного происхождения без, как это положено по закону РФ, получения необходимых разрешений.
Микрорайон, соседствующий с крупнейшим в регионе рынком по оптовой продаже овощей и фруктов — одна из самых «горячих» точек Новосибирска. Жители не первый год сражаются с засильем мигрантов из стран ближнего зарубежья. Похоже, что власти, наконец, обратили внимание на эту проблему. Медленно, но все-таки в районе начинают наводить порядок. Снесены незаконные заведения общепита, принадлежавшие выходцам из стран Средней Азии, практически исчезли стихийные торговые ряды на тротуарах, где мигранты в розницу продавали фрукты.
Общественный резонанс, и в первую очередь, позиция местных активистов, сыграли главную роль в наведении порядка в районе Хилокского рынка. Однако теперь места нелегалов из стран СНГ на улицах занимают цыгане.
«Борьба с несправедливостью продолжается. Вот уже почти два месяца женщины с Хилокской гоняют незаконную торговлю. Одно радует, в этот раз не бородатые агрессивно настроенные кишлачники, а цыганки. Надо отдать им должное, они вежливые и не вступают в конфликт, понимают, что не правы. Но они цыгане, менталитет у них такой», — говорит одна из активных участниц инициативной группы жителей Хилокского микрорайоне Жанна Олейникова.
Недавно по просьбе жителей полиция вместе с представителями администрации Ленинского района провела рейд, у продавцов-нелегалов изъяли товар, составили административные протоколы. Но как говорят местные жители, уже на следующий день цыгане как ни в чем не бывало снова разложили свои прилавки из деревянных ящиков на оживленной улице.
«Знакомая купила у них куртку, стала вся чесаться, долго не могла понять, отчего чесотка, после, как разрезали подклад, там полно клеща бельевого», — рассказывает Екатерина Позднякова.
«Этому товару лет 30 уже. Со свалок барахолки, еще той, которая на улице работала. Хранят непонятно как, отсюда и клещи, блохи, чесотка», — добавляет жительница Хилокского микрорайона Марина Морская.
Некачественный товар — не самое страшное. Жители опасаются, что вслед за нелегальной уличной торговлей представители диаспоры могут начать распространение психотропных веществ. И хотя такое предположение не имеет под собой никаких веских доказательств, спокойствия горожанам это не добавляет.
Казалось бы, что справится с незаконной торговлей на улицах проще простого — как минимум, достаточно соответствующих действий со стороны участкового. Однако, рассказывают активисты, в отделе полиции № 7 «Ленинский» серьезный кадровый дефицит, в первую очередь, не хватает участковых уполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы. За одним участковым может быть закреплено несколько участков.
Кроме того, в отличие от мигрантов из стран СНГ, подавляющее большинство представителей цыганской диаспоры родились в России и имеют российское гражданство. И привлечь их к ответственности за нарушения миграционного законодательства нельзя.
В этой ситуации заметно активизировалась деятельность различных объединений националистического толка, которые заявляют, что готовы силой навести порядок на улицах. А речи их лидеров порой звучат, как откровенное разжигание межнациональной розни.
Активисты Хилокского микрорайона говорят, что сторонятся подобных группировок. И надеются, что власти, взявшиеся за нормализацию обстановки в районе рынка, смогут окончательно обуздать торговцев-нелегалов.