Цыгане приходят на место изгнанных из Хилка мигрантов-торговцев

Микрорайон, соседствующий с крупнейшим в регионе рынком по оптовой продаже овощей и фруктов — одна из самых «горячих» точек Новосибирска. Жители не первый год сражаются с засильем мигрантов из стран ближнего зарубежья. Похоже, что власти, наконец, обратили внимание на эту проблему. Медленно, но все-таки в районе начинают наводить порядок. Снесены незаконные заведения общепита, принадлежавшие выходцам из стран Средней Азии, практически исчезли стихийные торговые ряды на тротуарах, где мигранты в розницу продавали фрукты.