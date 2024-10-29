У находчивых хозяек даже окна не продувает: домашний лайфхак из детских колготок

Пластиковые окна могут пропускать холод, особенно если они старые или с рассохшимся уплотнителем. Но что делать прямо сейчас, когда на ремонт нет времени и денег? Выходом из ситуации станет чудо-утеплитель, который продается на маркетплейсах, но вам он будет стоить — ничего!

Подпишитесь