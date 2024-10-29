У находчивых хозяек даже окна не продувает: домашний лайфхак из детских колготок

Posted 29 октября, 14:22
Published 29 октября, 14:22
Modified 29 октября, 14:24
Updated 29 октября, 14:24
Каждый осенний сезон хозяйкам приходится решать проблемы сквозняков, поскольку окна и двери являются самыми основными источниками утечки тепла. Различные утеплители и изоленты, продающиеся в хозяйственных магазинах, могут подпортить интерьер. Так как же утеплить окна, чтобы было и красиво, и тепло в доме?
На помощь приходит простой лайфхак, который не требует лишних денег. Для утепления вам понадобятся всего лишь старые детские колготки и немного фантазии.
Берем пару колготок, которые наверняка лежат у вас шкафу с прошлой зимы, и отрезаем от них «ноги». Далее эти две детали нужно набить поролоном, ватой или синтепоном.
Если у вас нет такого материала, воспользуйтесь старой ненужной подушкой, которую вы давно не используйте. В крайнем случае, возьмите рис, который прекрасно впитывает влагу с окна, или иную крупу, например фасоль.
Когда «ноги» будут заполнены, сшейте между собой обе части, чтобы получилась одна длинная труба. Регулируйте ее длину в зависимости от ширины подоконника. Для завершения работы на концах получившегося валика можно сделать забавные мордочки: например, пришить пуговки вместо глаз или просто надеть старые варежки.
Такой утеплитель прекрасно подходит как для окон, чтобы отсекать холод, так и для входной двери. К этому творческому процессу лучше всего подключать детей, которые оценят простой и быстрый способ полезной поделки.
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