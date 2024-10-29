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Posted 29 октября, 14:22

Published 29 октября, 14:22

Modified 29 октября, 14:24

Updated 29 октября, 14:24

Простой и бесплатный лайфхак для утепления окна

У находчивых хозяек даже окна не продувает: домашний лайфхак из детских колготок

29 октября 2024, 14:22
Фото: Изображение Midjourney. Простой и бесплатный лайфхак для утепления окна
Пластиковые окна могут пропускать холод, особенно если они старые или с рассохшимся уплотнителем. Но что делать прямо сейчас, когда на ремонт нет времени и денег? Выходом из ситуации станет чудо-утеплитель, который продается на маркетплейсах, но вам он будет стоить — ничего!

Каждый осенний сезон хозяйкам приходится решать проблемы сквозняков, поскольку окна и двери являются самыми основными источниками утечки тепла. Различные утеплители и изоленты, продающиеся в хозяйственных магазинах, могут подпортить интерьер. Так как же утеплить окна, чтобы было и красиво, и тепло в доме?

На помощь приходит простой лайфхак, который не требует лишних денег. Для утепления вам понадобятся всего лишь старые детские колготки и немного фантазии.

Как сделать утеплитель из детских колготок?

Берем пару колготок, которые наверняка лежат у вас шкафу с прошлой зимы, и отрезаем от них «ноги». Далее эти две детали нужно набить поролоном, ватой или синтепоном.

Если у вас нет такого материала, воспользуйтесь старой ненужной подушкой, которую вы давно не используйте. В крайнем случае, возьмите рис, который прекрасно впитывает влагу с окна, или иную крупу, например фасоль.

Валик от сквозняковВалик от сквозняков
Валик от сквозняков.
Фото: https://ru.pinterest.com/pin/204562008050463131/

Когда «ноги» будут заполнены, сшейте между собой обе части, чтобы получилась одна длинная труба. Регулируйте ее длину в зависимости от ширины подоконника. Для завершения работы на концах получившегося валика можно сделать забавные мордочки: например, пришить пуговки вместо глаз или просто надеть старые варежки.

Такой утеплитель прекрасно подходит как для окон, чтобы отсекать холод, так и для входной двери. К этому творческому процессу лучше всего подключать детей, которые оценят простой и быстрый способ полезной поделки.

Ранее мы рассказывали, зачем осенью нужно начинать собирать шелуху от чеснока и чем она может быть полезна.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Окно#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Утеплитель
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