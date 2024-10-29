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Posted 29 октября, 02:07

Published 29 октября, 02:07

Modified 29 октября, 02:26

Updated 29 октября, 02:26

Вандал разгромил клуб

Ущерб от погрома геймера в компьютерном клубе Новосибирска достиг 200 тысяч

29 октября 2024, 02:07
Фото: Изображение Midjourney
Вандал разгромил клуб
Вандал из Новосибирска разбил компьютерный клуб: информацию уточнили в АБ «ГВАРДИЯ».

Все случилось ночью 27 октября в клубе для компьютерных игр Калининского района. Посетитель устроил погром, ударив телевизор бутылкой, разбил приставку для игры и джойстик. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

Как уточнили в ГБР, мужчина принял запрещенные вещества. Хулиган был задержан. Его приняла полиция для дальнейших разбирательств. Правоохранители определят степень ответственности и установят все обстоятельства.

Видео: АБ «ГВАРДИЯ».

Днем ранее в Новосибирске был эвакуирован торговый центр. Всех посетителей вывели на улицу, а на место приехали кинологи и Росгвардия.

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