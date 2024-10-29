Ущерб от погрома геймера в компьютерном клубе Новосибирска достиг 200 тысяч

Posted 29 октября, 02:07
Published 29 октября, 02:07
Modified 29 октября, 02:26
Updated 29 октября, 02:26
Все случилось ночью 27 октября в клубе для компьютерных игр Калининского района. Посетитель устроил погром, ударив телевизор бутылкой, разбил приставку для игры и джойстик. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей.
Как уточнили в ГБР, мужчина принял запрещенные вещества. Хулиган был задержан. Его приняла полиция для дальнейших разбирательств. Правоохранители определят степень ответственности и установят все обстоятельства.
Днем ранее в Новосибирске был эвакуирован торговый центр. Всех посетителей вывели на улицу, а на место приехали кинологи и Росгвардия.