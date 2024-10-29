Уже в октябре готовим «рождественскую звезду» к пышному и яркому цветению

Пуансеттия (Euphorbia pulcherrima) родом из Мексики, Центральной Америки. Она была завезена в Соединённые Штаты в 1828 году и получила своё название в честь Джоэла Робертса Пуансетта, который был первым послом США в Мексике и увлекался ботаникой. Открыв для себя этот кустарник, он был настолько очарован его ярко-красными прицветниками, что отправил несколько растений для размножения домой в Южную Каролину.