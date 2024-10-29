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Posted 29 октября, 02:06

Published 29 октября, 02:06

Modified 29 октября, 02:08

Updated 29 октября, 02:08

Уход за рождественской звездой в домашних условиях

Уже в октябре готовим «рождественскую звезду» к пышному и яркому цветению

29 октября 2024, 02:06
Фото: Изображение Midjourney
Уход за рождественской звездой в домашних условиях
Многие воспринимают пуансеттию как однолетнее растение, потому что она цветет только на Новый год и Рождество. Но как только вы узнаете про уход в домашних условиях, то никогда не выбросите это чудесное растение.

История происхождения «рождественской звезды»

Пуансеттия (Euphorbia pulcherrima) родом из Мексики, Центральной Америки. Она была завезена в Соединённые Штаты в 1828 году и получила своё название в честь Джоэла Робертса Пуансетта, который был первым послом США в Мексике и увлекался ботаникой. Открыв для себя этот кустарник, он был настолько очарован его ярко-красными прицветниками, что отправил несколько растений для размножения домой в Южную Каролину.

Эти тропические красавицы продаются как однолетние растения в рождественский сезон, но в родном регионе они на самом деле считаются многолетниками, поэтому при надлежащем уходе за пуансеттией ее снова можно заставить цвести.

Внимание!

Пуансеттия не ядовитое растение, но в больших количествах может вызвать сильное расстройство желудка или удушье у маленьких детей и домашних питомцев.

Рождественская звезда — цветок в домашних условияхРождественская звезда — цветок в домашних условиях
Рождественская звезда — цветок в домашних условиях. Фото: Изображение Midjourney

Почему пуансеттии красные?

Пуансеттия известна тем, что выпускает красные цветы, которые на самом деле являются прицветниками. Это особые листья с высоким содержанием антоцианов, которые придают им яркий окрас.

Пуансеттия — фотопериодическое растение, таким образом она образует цветные прицветники только при длительном воздействии ночи. Если на неё не воздействовать темнотой, растение остаётся зелёным.

После цветения в зимний период этим комнатным растениям часто не хватает света и бывает жарко. Как правило, они сбрасывают листья и выглядят довольно уныло, поэтому многие люди просто выбрасывают их после праздников.

Когда пуансеттии цветут?

В естественной среде обитания пуансеттии цветут с конца осени — в ноябре или декабре, когда происходит сокращение светового дня. В это время они переходят в режим размножения, при котором прицветники превращаются из зеленых в красные.

Как заставить рождественский цветок снова цвести

1. Осенняя подготовка

Чтобы рождественская звезда снова цвела, необходимо искусственно сократить продолжительность светового дня, так как формирование цветков происходит только в тёмное время суток. Ограничьте полив в сентябре–октябре и обеспечьте пуансеттии следующий режим:

  • солнечный свет не менее 10 часов при температуре от 16 до 21 °C
  • 14 часов темноты при температуре не выше 15 °C.

Держите горшок на солнечном месте днем, затем убирайте его в шкаф или коробку с 17:00 до 7:00 утра. Как только все прицветники приобретут красный цвет, вы можете выставить его на подоконник или стол.

«Делайте так 8 недель. При коротком световом дне пуансеттия заложит цветковые почки и в декабре можно ожидать цветения. В это же время появятся яркие прицветники», — советуют эксперты ГК «Фаско».
Рождественский цветок с красными листьямиРождественский цветок с красными листьями
Рождественский цветок с красными листьями. Фото: Изображение Midjourney

2. Уход во время цветения рождественского цветка

Поливайте растение до тех пор, пока вода не начнёт вытекать из дренажных отверстий. Затем дайте почве просохнуть на 2,5–5 см от поверхности, прежде чем снова поливать. Следите за тем, чтобы почва не переувлажнялась.

Небольшое увядание из-за засухи — это нормально, но чрезмерный полив может привести к грибковому заболеванию, которое может погубить растение.

3. Уход весной и летом

Это растение можно выращивать как и другие комнатные, но потом потребуется небольшая работа чтобы стимулировать повторное цветение:

  1. В апреле уменьшите количество полива и поместите ее в прохладное место с температурой около 16 °C.
  2. В мае обрежьте стебли на 7,6–15 см. При необходимости разделите растение и пересадите. Хорошо полейте и обработайте натуральным фунгицидом широкого спектра действия.
  3. Удаляйте новые почки с мая по август, чтобы стимулировать ветвление.
  4. Поставьте новые растения пуансеттии в горшках на солнечное окно.
  5. Поливайте когда почва становится сухой и удобряйте комплексным удобрением каждые 2–3 недели.
  6. Когда температура на улице превысит 16 °C, пуансеттию можно высадить на улицу в частично затененное место.

Источник: Gardeningknowhow

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#Эмилия Шпилева#Общество#Растения#Уход#КЦ#Дом и сад#Пуансеттия#Рождественская звезда
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