Уже в октябре готовим «рождественскую звезду» к пышному и яркому цветению

Posted 29 октября, 02:06
Published 29 октября, 02:06
Modified 29 октября, 02:08
Updated 29 октября, 02:08
Пуансеттия (Euphorbia pulcherrima) родом из Мексики, Центральной Америки. Она была завезена в Соединённые Штаты в 1828 году и получила своё название в честь Джоэла Робертса Пуансетта, который был первым послом США в Мексике и увлекался ботаникой. Открыв для себя этот кустарник, он был настолько очарован его ярко-красными прицветниками, что отправил несколько растений для размножения домой в Южную Каролину.
Эти тропические красавицы продаются как однолетние растения в рождественский сезон, но в родном регионе они на самом деле считаются многолетниками, поэтому при надлежащем уходе за пуансеттией ее снова можно заставить цвести.
Внимание!
Пуансеттия не ядовитое растение, но в больших количествах может вызвать сильное расстройство желудка или удушье у маленьких детей и домашних питомцев.
Пуансеттия известна тем, что выпускает красные цветы, которые на самом деле являются прицветниками. Это особые листья с высоким содержанием антоцианов, которые придают им яркий окрас.
Пуансеттия — фотопериодическое растение, таким образом она образует цветные прицветники только при длительном воздействии ночи. Если на неё не воздействовать темнотой, растение остаётся зелёным.
После цветения в зимний период этим комнатным растениям часто не хватает света и бывает жарко. Как правило, они сбрасывают листья и выглядят довольно уныло, поэтому многие люди просто выбрасывают их после праздников.
В естественной среде обитания пуансеттии цветут с конца осени — в ноябре или декабре, когда происходит сокращение светового дня. В это время они переходят в режим размножения, при котором прицветники превращаются из зеленых в красные.
Чтобы рождественская звезда снова цвела, необходимо искусственно сократить продолжительность светового дня, так как формирование цветков происходит только в тёмное время суток. Ограничьте полив в сентябре–октябре и обеспечьте пуансеттии следующий режим:
Держите горшок на солнечном месте днем, затем убирайте его в шкаф или коробку с 17:00 до 7:00 утра. Как только все прицветники приобретут красный цвет, вы можете выставить его на подоконник или стол.
«Делайте так 8 недель. При коротком световом дне пуансеттия заложит цветковые почки и в декабре можно ожидать цветения. В это же время появятся яркие прицветники», — советуют эксперты ГК «Фаско».
Поливайте растение до тех пор, пока вода не начнёт вытекать из дренажных отверстий. Затем дайте почве просохнуть на 2,5–5 см от поверхности, прежде чем снова поливать. Следите за тем, чтобы почва не переувлажнялась.
Небольшое увядание из-за засухи — это нормально, но чрезмерный полив может привести к грибковому заболеванию, которое может погубить растение.
Это растение можно выращивать как и другие комнатные, но потом потребуется небольшая работа чтобы стимулировать повторное цветение:
Источник: Gardeningknowhow