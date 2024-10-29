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Posted 29 октября, 12:53

Published 29 октября, 12:53

Modified 29 октября, 12:55

Updated 29 октября, 12:55

В ГД предупредили о мошенниках на фоне возможности забрать пенсионные накопления

29 октября 2024, 12:53
Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT посоветовал россиянам никому не рассказывать о возможности забрать разом до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений в связи с вероятностью активизации мошенников.

«В 2025 году россияне получат возможность единовременного получения своих пенсионных накоплений, сформированных до 2014 года и замороженных в связи с введением моратория. Такое право будут иметь граждане, у которых сумма накоплений не превышает 412 тыс. рублей — этот порог будет увеличен на 17% по сравнению с 2024 годом, когда он составлял 351 тыс. рублей», — напомнил собеседник RT.

Отмечается, что пенсионные накопления могут быть получены как в единовременной выплате, так и в форме срочной или бессрочной пенсии.

«Оформление выплаты осуществляется по заявлению гражданина, поданному в соответствующие органы, что позволяет будущим пенсионерам самостоятельно выбирать наиболее подходящую форму получения своих накоплений. Важно отметить, что преимущественное большинство россиян выбирают именно единовременную выплату», — объяснил депутат.

По его словам, причины этого могут быть связаны с возможностью сразу получить значительную сумму, которую можно потратить на крупные покупки или иные нужды, тогда как срочная или бессрочная выплаты распределяются на несколько лет и приходят меньшими суммами ежемесячно.

«Вообще, тема получения данных накоплений имеет большое значение как для самих граждан, так и для государственной пенсионной системы в целом. Индексация предельной суммы для единовременной выплаты отражает инфляционные процессы и рост прожиточного минимума, что делает изъятие накоплений более доступным для населения. Это позволяет не только улучшить благосостояние пенсионеров, но и стимулировать экономическую активность, так как высвобожденные средства могут быть инвестированы обратно в рынок», — подчеркнул Чаплин.

Однако, как напомнил депутат, важно отметить, что пенсионерам стоит быть бдительными, чтобы сейчас не активизировались мошенники.

«Поэтому лучше никому не рассказывать о том, что есть возможность получения такой крупной суммы денег», — заключил парламентарий.

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