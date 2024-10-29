В ГД предупредили о мошенниках на фоне возможности забрать пенсионные накопления

«Вообще, тема получения данных накоплений имеет большое значение как для самих граждан, так и для государственной пенсионной системы в целом. Индексация предельной суммы для единовременной выплаты отражает инфляционные процессы и рост прожиточного минимума, что делает изъятие накоплений более доступным для населения. Это позволяет не только улучшить благосостояние пенсионеров, но и стимулировать экономическую активность, так как высвобожденные средства могут быть инвестированы обратно в рынок», — подчеркнул Чаплин.