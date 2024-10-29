В мэрии Новосибирска представили план сохранения мозаичной остановки на Расточке

Posted 29 октября, 08:35
Published 29 октября, 08:35
Modified 29 октября, 08:37
Updated 29 октября, 08:37
В мэрии подтвердили отказ от первоначальных планов демонтировать павильон остановки общественного транспорта «Строительная» на улице Мира. По словам руководителя городского Дептранса Иосифа Кодалаева, строение, отделанное мозаикой, имеет «социальную значимость» и может получить статус памятника, соответствующая заявка со стороны муниципалитета направлена в региональную инспекцию по охране объектов культурного наследия.
Кодалаев подчеркнул, что в следующем году специалисты проведут тщательное обследование конструкции для выявления ее дефектов.
«Задачи ее демонтировать у нас нет», — сказал Иосиф Кодалаев.
Глава администрации Кировского района Андрей Выходцев, в свою очередь, сообщил, что для обеспечения безопасности в павильоне нужно заменить плиту перекрытия, после чего он «достойно впишется в новый облик улицы Мира».
Ранее власти говорили, что павильон снесут и заменят его на типовую современную конструкцию. Эта новость вызвала возмущение у многих горожан.
Павильон на улице Мира — одна из трех остановок, инкрустированных мозаикой, которые сохранялись в Новосибирске. В самом лучшем состоянии находится конструкция на проспекте Строителей в Академгородке. Заботу об ее облике взяли на себя местные активисты.