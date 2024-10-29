В мэрии Новосибирска представили план сохранения мозаичной остановки на Расточке

Глава администрации Кировского района Андрей Выходцев, в свою очередь, сообщил, что для обеспечения безопасности в павильоне нужно заменить плиту перекрытия, после чего он «достойно впишется в новый облик улицы Мира».



Ранее власти говорили, что павильон снесут и заменят его на типовую современную конструкцию. Эта новость вызвала возмущение у многих горожан.