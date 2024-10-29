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Posted 29 октября, 08:35

Published 29 октября, 08:35

Modified 29 октября, 08:37

Updated 29 октября, 08:37

Необычный павильон был построен в советские годы

В мэрии Новосибирска представили план сохранения мозаичной остановки на Расточке

29 октября 2024, 08:35
Фото: 2GIS. Необычный павильон был построен в советские годы
Павильон, построенный во времена СССР, реконструируют в 2025 году, заявил глава департамента транспорта.

В мэрии подтвердили отказ от первоначальных планов демонтировать павильон остановки общественного транспорта «Строительная» на улице Мира. По словам руководителя городского Дептранса Иосифа Кодалаева, строение, отделанное мозаикой, имеет «социальную значимость» и может получить статус памятника, соответствующая заявка со стороны муниципалитета направлена в региональную инспекцию по охране объектов культурного наследия.

Кодалаев подчеркнул, что в следующем году специалисты проведут тщательное обследование конструкции для выявления ее дефектов.

«Задачи ее демонтировать у нас нет», — сказал Иосиф Кодалаев.

Глава администрации Кировского района Андрей Выходцев, в свою очередь, сообщил, что для обеспечения безопасности в павильоне нужно заменить плиту перекрытия, после чего он «достойно впишется в новый облик улицы Мира».

Ранее власти говорили, что павильон снесут и заменят его на типовую современную конструкцию. Эта новость вызвала возмущение у многих горожан.

Павильон на улице Мира — одна из трех остановок, инкрустированных мозаикой, которые сохранялись в Новосибирске. В самом лучшем состоянии находится конструкция на проспекте Строителей в Академгородке. Заботу об ее облике взяли на себя местные активисты.

Красота сквозь паутину времени — фоторепортаж из легендарной Расточки
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#Новосибирск#СССР#Остановка#Сохранение#Мозаика
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