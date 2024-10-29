В Новосибирске билеты на балет «Щелкунчик» в НОВАТе взлетели в цене до 35 тысяч

Posted 29 октября, 04:35
Published 29 октября, 04:35
Modified 29 октября, 05:07
Updated 29 октября, 05:07
С декабря по январь в НОВАТе начинается премьера знаменитого «Щелкунчика» (0+). Билеты уже начали продавать. Самые дешевые уже практически раскуплены. Сейчас можно урвать последние от 3-5 тысяч рублей.
Стоимость зависит от места, откуда зритель будет наслаждаться спектаклем. Дороже всего выйдут билеты на 30 и 31 декабря. Они стоят до 30 и 35 тысяч рублей. Это не в новинку для новосибирцев.
Каждый год билеты достигают разных сумм в предновогодний период. В прошлом году жители Новосибирска могли купить билеты даже за 50 тысяч. Иными словами — 35 тысяч еще не предел. Чем ближе премьера, тем дороже места.
Две недели назад билеты стоили максимально до 12 тысяч рублей. Ценообразование называют динамическим: билетов все меньше, а цены все больше, рассказал Atas.info замдиректора НОВАТа Александр Савин.