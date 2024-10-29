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Posted 29 октября, 04:35

Published 29 октября, 04:35

Modified 29 октября, 05:07

Updated 29 октября, 05:07

Билеты дороже на Новый год

В Новосибирске билеты на балет «Щелкунчик» в НОВАТе взлетели в цене до 35 тысяч

29 октября 2024, 04:35
Фото: Максим Каверзин
Билеты дороже на Новый год
Посмотреть на легендарный балет «Щелкунчик» (0+) в Новосибирске обойдется в десятки тысяч рублей — билеты ощутимо подорожали.

С декабря по январь в НОВАТе начинается премьера знаменитого «Щелкунчика» (0+). Билеты уже начали продавать. Самые дешевые уже практически раскуплены. Сейчас можно урвать последние от 3-5 тысяч рублей.

Стоимость зависит от места, откуда зритель будет наслаждаться спектаклем. Дороже всего выйдут билеты на 30 и 31 декабря. Они стоят до 30 и 35 тысяч рублей. Это не в новинку для новосибирцев.

Каждый год билеты достигают разных сумм в предновогодний период. В прошлом году жители Новосибирска могли купить билеты даже за 50 тысяч. Иными словами — 35 тысяч еще не предел. Чем ближе премьера, тем дороже места.

Фото: nsk.kassy

Две недели назад билеты стоили максимально до 12 тысяч рублей. Ценообразование называют динамическим: билетов все меньше, а цены все больше, рассказал Atas.info замдиректора НОВАТа Александр Савин.

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#Эмилия Губарева#Культура#Новосибирск#Цены#Новат#Билеты#Щелкунчик
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