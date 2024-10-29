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Posted 29 октября, 03:08

Published 29 октября, 03:08

Modified 29 октября, 03:10

Updated 29 октября, 03:10

Мужчина трудится на фуре

В Новосибирске модник-дальнобойщик устроил дебош из-за ноготочков

29 октября 2024, 03:08
Фото: 1MI
Мужчина трудится на фуре
Жителю Новосибирска не понравился маникюр и он устроил скандал, сообщают представители группы быстрого реагирования.

Все случилось 26 октября в Кировском районе. Мужчина явился на маникюр в салон красоты. Известно, что он работает дальнобойщиком. В один момент клиент стал кричать оскорбления в адрес мастера, а затем и директора салона.

На место были вызваны сотрудники АБ «ГВАРДИЯ». Они угомонили разъяренного новосибирца. Его задержали и отдали в руки полиции для дальнейших разбирательств.

Накануне мужчина праздновал свои 46 лет. На маникюр он пришел пьяным. С хулиганом проведут беседу.

Еще один агрессивный геймер разгромил компьютерный клуб. Он разбил телевизор и плойку. Ущерб достиг 200 тысяч.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Скандал#Гвардия#Пьяные#Салон красоты
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