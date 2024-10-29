В Новосибирске модник-дальнобойщик устроил дебош из-за ноготочков

Posted 29 октября, 03:08
Published 29 октября, 03:08
Modified 29 октября, 03:10
Updated 29 октября, 03:10
Все случилось 26 октября в Кировском районе. Мужчина явился на маникюр в салон красоты. Известно, что он работает дальнобойщиком. В один момент клиент стал кричать оскорбления в адрес мастера, а затем и директора салона.
На место были вызваны сотрудники АБ «ГВАРДИЯ». Они угомонили разъяренного новосибирца. Его задержали и отдали в руки полиции для дальнейших разбирательств.
Накануне мужчина праздновал свои 46 лет. На маникюр он пришел пьяным. С хулиганом проведут беседу.
Еще один агрессивный геймер разгромил компьютерный клуб. Он разбил телевизор и плойку. Ущерб достиг 200 тысяч.